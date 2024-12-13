Outil de Vidéo de Sécurité pour une Formation Engagée
Créez facilement des vidéos de formation à la sécurité modernes et engageantes en utilisant notre plateforme AI et des avatars AI réalistes pour un apprentissage visuel percutant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo pratique de sensibilisation à la sécurité de 90 secondes pour les travailleurs de la construction et les superviseurs de chantier, en mettant l'accent sur les dangers courants sur les chantiers de construction. Le style visuel doit être réaliste et démontrer les procédures correctes, soutenu par un ton sérieux mais instructif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter divers rôles, rendant le contenu pertinent et soulignant la visualisation des risques de manière convaincante.
Développez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour les professionnels des ressources humaines et les responsables de la sécurité, détaillant les procédures d'urgence et les plans d'évacuation. La vidéo doit avoir une présentation visuelle structurée, étape par étape, avec une voix autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assurer un aspect cohérent et professionnel. Cette ressource servira de composant crucial pour des vidéos de formation à la sécurité efficaces au sein de toute organisation.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 45 secondes pour les employés existants nécessitant des rappels rapides de conformité. Le style visuel doit être concis et facile à assimiler, incorporant des graphiques animés et un récit clair, renforcé par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité dans divers environnements d'apprentissage. Cette courte vidéo vise à renforcer les protocoles de sécurité clés par l'apprentissage visuel, assurant une sensibilisation continue à la sécurité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la formation à la sécurité à l'échelle mondiale.
Développez efficacement de nombreuses vidéos de formation à la sécurité et distribuez-les à une main-d'œuvre mondiale, garantissant un message cohérent et la conformité.
Améliorer l'engagement dans la formation à la sécurité.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes qui captent l'attention et améliorent significativement la rétention des connaissances pour les protocoles critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il techniquement les plateformes LMS existantes pour la formation à la sécurité ?
HeyGen est conçu pour s'intégrer parfaitement à vos systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants grâce aux capacités d'exportation SCORM. Cette fonctionnalité technique garantit que vos vidéos de formation à la sécurité de haute qualité peuvent être facilement déployées et suivies, simplifiant vos initiatives de formation à la conformité.
Quelles capacités AI uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de sécurité au travail engageantes ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et un créateur de vidéos AI intuitif pour vous aider à produire des vidéos de sécurité personnalisées avec une narration engageante. Cela permet de créer un contenu dynamique qui capte l'attention et communique efficacement une sensibilisation critique à la sécurité à votre personnel.
HeyGen peut-il faciliter la création de contenus d'apprentissage visuel diversifiés et percutants pour les protocoles de sécurité ?
Oui, HeyGen offre une plateforme flexible et facile à utiliser avec une riche bibliothèque de modèles, vous permettant de développer rapidement une variété de supports d'apprentissage visuel pour les protocoles de sécurité. Cela simplifie le processus de communication des dangers complexes sur le lieu de travail et des procédures d'urgence.
Comment HeyGen peut-il aider à rendre les vidéos de sécurité accessibles à une main-d'œuvre mondiale ou diversifiée ?
HeyGen améliore l'accessibilité pour votre main-d'œuvre diversifiée en offrant des fonctionnalités telles que la traduction en un clic et les sous-titres automatiques. Ces capacités techniques garantissent que les vidéos de sensibilisation à la sécurité et de formation sont comprises dans différentes langues et besoins.