Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes sur la sécurité au travail, destinée aux nouveaux employés de bureau, décrivant clairement les procédures d'évacuation d'urgence de base. Le style visuel doit être épuré et corporatif, avec un avatar AI délivrant des instructions concises d'une voix calme et autoritaire, accompagnée d'une musique de fond corporative claire. Cette vidéo utilise les avatars AI de HeyGen pour garantir une diffusion cohérente et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée dynamique de 45 secondes conçue pour les ouvriers d'usine, axée sur la manipulation et l'entretien corrects d'une machine spécifique. La vidéo doit adopter un style animé vibrant et facile à comprendre avec des effets sonores entraînants et des indices visuels clairs pour chaque étape, assurant une communication efficace. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences animées captivantes pour cette initiative de "création de vidéos de sécurité".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative concise de 30 secondes destinée aux propriétaires, fournissant un conseil rapide sur la prévention des incendies dans la cuisine. La présentation visuelle doit être lumineuse et simple, utilisant du texte à l'écran avec des visuels engageants pour transmettre le message efficacement, complétée par une musique de fond apaisante. Cette vidéo repose sur la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour une création de contenu efficace, rendant simple la "création de vidéos de sécurité" pour la sensibilisation du public.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de formation à la sécurité détaillée de 90 secondes pour tout le personnel d'entreprise, détaillant les procédures de confinement d'urgence d'un bâtiment. Le style visuel et audio doit être sérieux et instructif, avec des graphiques clairs, des instructions étape par étape, et une voix off ferme et calme, sans musique distrayante. Cet effort de "production de vidéos de sécurité" utilise efficacement la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des informations critiques avec précision et clarté.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Sécurité

Produisez sans effort des vidéos de sécurité professionnelles pour protéger votre personnel. Notre plateforme intuitive rend la création de contenu de formation percutant simple et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour convertir instantanément votre texte en vidéos de formation à la sécurité dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Renforcez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs réalistes rendent votre vidéo de sécurité animée engageante et professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Appliquez les éléments uniques de votre marque en utilisant nos contrôles de personnalisation de la marque, garantissant que vos vidéos de sécurité au travail s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre production de vidéo de sécurité terminée, exportez-la facilement en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect. Partagez votre matériel de formation de haute qualité sur toutes les plateformes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Utilisez l'AI pour produire des vidéos de sécurité dynamiques et interactives qui captivent les apprenants, conduisant à une meilleure rétention des connaissances et à de meilleures pratiques de sécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la sécurité captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de transformation de texte en vidéo. Vous pouvez facilement transformer vos scripts en vidéos de sécurité professionnelles grâce à une plateforme en ligne robuste.

Puis-je produire une vidéo de sécurité animée en utilisant le Créateur de Vidéos AI de HeyGen ?

Absolument ! Le Créateur de Vidéos AI de HeyGen est un puissant créateur de vidéos de sécurité qui vous permet de créer des vidéos de sécurité animées dynamiques. Utilisez nos modèles personnalisables et avatars AI pour donner vie à vos messages de sécurité rapidement et efficacement.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les vidéos de sécurité au travail professionnelles ?

HeyGen offre une interface intuitive avec des fonctionnalités complètes, y compris le support multilingue, la personnalisation de la marque, et une riche bibliothèque multimédia. Ces outils garantissent que vos vidéos de sécurité au travail sont percutantes et accessibles à des audiences diversifiées.

HeyGen est-il adapté à tous les aspects de la production de vidéos de sécurité, du script à la vidéo finale ?

Oui, HeyGen soutient l'ensemble du processus de création de vidéos de sécurité, de l'entrée initiale du script à la génération de voix off et de sous-titres. Notre plateforme fournit tous les outils nécessaires pour une production de vidéos de sécurité sans faille.

