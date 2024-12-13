Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Renforcez votre personnel avec des vidéos de formation à la sécurité professionnelles. Générez facilement du contenu engageant en utilisant la puissante technologie de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux responsables RH et aux professionnels de la formation et du développement, démontrant comment transformer rapidement les protocoles de sécurité existants en contenu de formation dynamique. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des superpositions de capture d'écran pour mettre en valeur l'interface intuitive, accompagnées d'une voix off claire et confiante. Cette vidéo illustrera l'efficacité de la génération de "Texte en vidéo à partir de script" pour divers modules de "formation des employés" et présentera le "Redimensionnement et exportation des formats" pour un déploiement multi-plateforme fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de formation à la sécurité AI" complète de 2 minutes ciblant les agents de sécurité et les créateurs de contenu de formation, illustrant des techniques avancées pour améliorer l'engagement. L'esthétique doit être moderne et attrayante, avec des "avatars AI" diversifiés présentant divers scénarios de travail avec "Génération de voix off" en plusieurs langues pour garantir une large accessibilité. Cette proposition met l'accent sur la création de "vidéos de formation engageantes" grâce à des interactions réalistes entre les personnages et des messages clairs et percutants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour de conformité d'une minute pour les administrateurs de formation et les responsables de la conformité, en se concentrant sur les exigences récentes des "vidéos de sécurité OSHA". Le style visuel doit être formel et structuré, utilisant des "Modèles et scènes" nets pour présenter l'information clairement, avec des "Sous-titres/captions" automatiques activés pour une compréhension universelle. Cette pièce mettra en avant la capacité de la plateforme à simplifier les informations réglementaires complexes, garantissant que tous les détails cruciaux sont accessibles et faciles à comprendre, avec une intégration potentielle avec "Export SCORM" pour le suivi.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'orientation dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux coordinateurs de formation, montrant la facilité de création de contenu de sécurité sur mesure. Le style visuel et audio doit être convivial et pratique, utilisant des "Modèles et scènes" et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" existant pour remplir rapidement des matériaux engageants. Cette courte vidéo démontrera comment une "interface intuitive" permet aux utilisateurs de produire rapidement des matériaux de haute qualité, rendant l'instruction en matière de sécurité accessible et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité

Créez des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et engageantes sans effort avec l'AI. Transformez des protocoles de sécurité complexes en contenu clair et visuellement attrayant en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez votre vidéo de formation à la sécurité en choisissant parmi notre bibliothèque de modèles spécifiques à la formation conçus pour divers secteurs, ou collez votre script pour générer instantanément du contenu vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre contenu de sécurité avec des Avatars AI réalistes et des voix off AI professionnelles. Choisissez parmi divers personnages et voix pour rendre vos vidéos engageantes et pertinentes pour les employés.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres
Assurez-vous que vos vidéos de sécurité s'alignent avec l'identité de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque pour ajouter votre logo et vos couleurs. Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Intégrez avec le LMS
Exportez facilement vos vidéos de formation à la sécurité terminées dans divers formats. Intégrez-les sans effort dans vos plateformes de Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) existantes pour un déploiement et un suivi simplifiés de la formation des employés.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes et Améliorez l'Éducation

Simplifiez les protocoles de sécurité complexes et les informations réglementaires, améliorant la clarté et la compréhension dans tous les modules de formation.

Questions Fréquemment Posées

Quelles capacités AI offre HeyGen pour créer des vidéos de formation à la sécurité professionnelles ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation engageantes en utilisant la technologie avancée de texte en vidéo. Vous pouvez choisir parmi divers Avatars AI et générer des voix off AI naturelles pour créer rapidement et efficacement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles.

Les vidéos de formation HeyGen peuvent-elles être intégrées aux plateformes LMS existantes pour la formation des employés ?

Absolument, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, vous permettant de déployer et de suivre efficacement vos vidéos de formation des employés. Notre plateforme permet l'Export SCORM, garantissant la compatibilité avec la plupart des systèmes de gestion de l'apprentissage.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour garantir que les vidéos de formation à la sécurité au travail sont conformes et accessibles ?

HeyGen offre des modèles prêts pour la conformité et des sous-titres automatiques pour rendre vos vidéos de formation à la sécurité au travail accessibles à tous les employés. Vous pouvez également utiliser les contrôles de marque pour aligner le contenu avec les normes de votre organisation, parfait pour les vidéos de sécurité OSHA.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de mise à jour des vidéos d'instruction en matière de sécurité et des projets de génération visuelle ?

L'interface intuitive de HeyGen simplifie le processus de mise à jour des vidéos d'instruction. Avec des fonctionnalités comme les Mises à jour intelligentes, vous pouvez rapidement modifier le contenu et appliquer les changements à travers vos projets de génération visuelle, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

