Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux responsables RH et aux professionnels de la formation et du développement, démontrant comment transformer rapidement les protocoles de sécurité existants en contenu de formation dynamique. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des superpositions de capture d'écran pour mettre en valeur l'interface intuitive, accompagnées d'une voix off claire et confiante. Cette vidéo illustrera l'efficacité de la génération de "Texte en vidéo à partir de script" pour divers modules de "formation des employés" et présentera le "Redimensionnement et exportation des formats" pour un déploiement multi-plateforme fluide.

Générer une Vidéo