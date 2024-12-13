Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité : Créez des Cours Engagés Rapidement

Augmentez l'engagement avec des avatars IA réalistes et réduisez le temps de production pour la formation à la sécurité au travail.

Créez une vidéo de formation à la sécurité au travail percutante de 45 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés et les équipes RH. Imaginez un style visuel propre et professionnel mettant en scène des avatars IA amicaux qui démontrent clairement les protocoles de sécurité essentiels. L'audio doit consister en une voix off claire et encourageante, transformant des informations potentiellement arides en une expérience engageante et facile à assimiler.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour tous les employés et responsables de la conformité, développez une vidéo de formation à la conformité essentielle de 60 secondes mettant l'accent sur le respect des règlements de l'entreprise. Le style visuel doit être informatif et autoritaire, en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour exposer clairement les politiques critiques. Complétez cela avec une voix off calme mais ferme pour garantir que chaque point clé de conformité résonne efficacement.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de démonstration de protocole de sécurité de 30 secondes ciblant les ouvriers d'usine et les coordinateurs de formation, axée sur les procédures de sortie d'urgence. La présentation visuelle doit être directe et urgente, utilisant un texte concis à l'écran et des coupes rapides pour mettre en évidence chaque étape d'action. Utilisez la capacité de HeyGen de texte à vidéo à partir de script pour générer une voix claire et instructive, garantissant que les informations vitales sont transmises efficacement.
Exemple de Prompt 3
Pour favoriser un environnement inclusif pour une main-d'œuvre diversifiée et les équipes de formation et développement, créez une vidéo de 50 secondes démontrant la manipulation correcte des équipements. L'approche visuelle doit être accessible et inclusive, utilisant des images claires et lumineuses et des animations simples. Améliorez cela avec des sous-titres/captions complets pour soutenir le contenu multilingue, garantissant une compréhension large avec une voix off calme et informative.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité

Créez sans effort des vidéos de formation à la sécurité au travail engageantes et alimentées par l'IA avec notre plateforme intuitive, garantissant une communication claire des protocoles de sécurité pour les équipes RH.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger vos protocoles de sécurité ou utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo alimentée par l'IA pour générer un contenu captivant, formant le cœur de vos vidéos de formation à la sécurité.
2
Step 2
Choisissez Votre Talent IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour transmettre votre message, ajoutant une touche professionnelle et engageante à vos vidéos de formation à la sécurité au travail.
3
Step 3
Améliorez les Visuels et l'Accessibilité
Améliorez la clarté pour tous les spectateurs en ajoutant facilement des sous-titres automatiques, garantissant que vos informations de sécurité critiques sont accessibles et comprises dans chaque vidéo de formation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement vos vidéos de formation complètes dans divers formats et résolutions, prêtes pour un déploiement fluide sur votre LMS ou d'autres plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Procédures de Sécurité Complexes

.

Transformez des protocoles de sécurité complexes en contenu vidéo clair et digeste, rendant les sujets complexes plus faciles à comprendre et à appliquer pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité au travail ?

HeyGen est un générateur de vidéos de formation alimenté par l'IA qui simplifie la création de vidéos professionnelles de formation à la sécurité au travail. Avec son interface intuitive, vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off, rationalisant considérablement votre processus de production pour les vidéos de formation à la sécurité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation à la sécurité plus engageantes pour les employés ?

HeyGen améliore l'engagement grâce à des avatars IA réalistes, des modèles de vidéos personnalisables et la possibilité d'ajouter des sous-titres et des captions. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque pour maintenir la cohérence, garantissant que vos vidéos de formation à la sécurité sont non seulement informatives mais aussi captivantes et efficaces pour la rétention des connaissances.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation alimentées par l'IA de HeyGen pour des protocoles de sécurité spécifiques ou une formation à la conformité ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la sécurité au travail personnalisées adaptées à vos protocoles de sécurité spécifiques et à vos besoins de formation à la conformité. Vous pouvez utiliser le générateur de script IA et les modèles de vidéos personnalisables pour mettre à jour facilement les supports de formation, garantissant que votre contenu reste pertinent et précis.

HeyGen facilite-t-il la distribution et la gestion faciles des vidéos de formation à la sécurité pour les équipes RH ?

Oui, HeyGen facilite la distribution et la gestion faciles de vos vidéos de formation à la sécurité, cruciales pour les équipes RH. Vous pouvez exporter des vidéos dans divers formats, y compris SCORM, pour une intégration LMS fluide et le suivi des taux de complétion, ou utiliser le lecteur vidéo multilingue de HeyGen pour atteindre efficacement des populations d'employés diversifiées.

