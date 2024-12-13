Rationalisez le Rapport de Sécurité avec Notre Créateur de Vidéos de Rapport de Sécurité AI

Créez facilement des vidéos convaincantes sur la sécurité au travail en utilisant des avatars AI pour un récit engageant et une formation efficace.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, détaillant les protocoles cruciaux de "sécurité au travail". Cette pièce de "vidéos de formation" doit présenter un avatar AI compétent délivrant des directives avec un style visuel professionnel et épuré et une voix calme et informative, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Un guide de "créateur de vidéos explicatives" de 60 secondes sur les procédures simplifiées de "rapport de sécurité" est nécessaire pour tous les employés. Il doit incorporer des graphiques animés clairs et des superpositions de texte étape par étape avec un ton concis et instructif pour assurer une compréhension facile, en exploitant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes de travail manuel, construisez une alerte vidéo dynamique de 30 secondes sur la "sécurité" en se concentrant sur les techniques de levage appropriées, en mettant l'accent sur la "visualisation des risques" des dangers potentiels. Ce court clip utilisera des démonstrations vives à travers des coupes rapides d'actions correctes et incorrectes, accompagnées d'effets sonores percutants et d'une voix off directe et urgente, avec les modèles et scènes de HeyGen facilitant un assemblage visuel rapide.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo motivationnelle convaincante de 20 secondes est recherchée pour les communications internes à l'échelle de l'entreprise, visant à cultiver une culture proactive de "créateur de vidéos de rapport de sécurité". Son style visuel et audio inspirant mettra en vedette des images de stock lumineuses et positives d'un environnement de travail sécurisé, accompagnées d'une piste musicale de fond encourageante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer une narration claire et inspirante.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Sécurité

Transformez rapidement des informations complexes sur la sécurité en rapports vidéo engageants et professionnels avec des avatars AI et des outils intuitifs, améliorant la compréhension et la conformité.

1
Step 1
Créez Votre Narratif de Sécurité
Collez votre texte de rapport de sécurité directement dans l'éditeur, et notre AI le convertira instantanément en un script vidéo, prêt pour l'amélioration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer professionnellement votre rapport de sécurité, assurant une communication claire et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Intégrez des visuels captivants de notre bibliothèque multimédia et générez des voix off naturelles dans plusieurs langues pour communiquer clairement les protocoles de sécurité.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Téléchargez votre vidéo de rapport de sécurité complétée dans divers formats et ratios d'aspect, assurant qu'elle est prête pour toute plateforme ou module de formation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Augmentez la participation et la rétention des stagiaires dans les programmes critiques de sensibilisation à la sécurité avec un contenu vidéo dynamique alimenté par AI et une narration engageante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de rapport de sécurité ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de transformer un script en une vidéo de rapport de sécurité dynamique avec des avatars AI et des voix off automatisées. Vous pouvez rapidement communiquer des informations critiques sur la sécurité au travail et même visualiser les risques de manière efficace.

HeyGen peut-il rendre les vidéos de formation à la sécurité plus engageantes ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI et des techniques de narration engageantes pour créer des vidéos de formation à la sécurité captivantes. Intégrez des sous-titres synchronisés et une génération de voix off multilingue pour vous assurer que vos protocoles de sécurité sont facilement compris par un public diversifié, améliorant ainsi l'engagement dans la formation à la sécurité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un rapport de sécurité détaillé et la conformité ?

HeyGen soutient le rapport de sécurité détaillé grâce à des fonctionnalités comme le texte en vidéo, vous permettant de générer rapidement des briefings d'incidents à partir de votre script. Vous pouvez également personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque et assurer la documentation de conformité avec un contenu clair généré par AI.

À quelle vitesse puis-je générer et partager une vidéo de sécurité avec HeyGen ?

Avec l'éditeur vidéo intuitif et les modèles de HeyGen, vous pouvez rapidement générer une vidéo de sécurité professionnelle à partir de votre script en utilisant des avatars AI. Une fois terminée, exportez et partagez facilement votre contenu engageant de sensibilisation à la sécurité sur diverses plateformes pour rationaliser la communication.

