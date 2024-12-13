Développez une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes destinée aux nouveaux employés de bureau, conçue pour les familiariser rapidement avec les consignes de sécurité essentielles au bureau. Utilisez un avatar AI engageant pour présenter les principales voies d'évacuation et les procédures d'urgence, tout en maintenant un style visuel propre et professionnel avec des infographies faciles à comprendre. L'audio doit comporter une voix off claire et rassurante, générée efficacement grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que les protocoles de sécurité vitaux sont communiqués clairement et de manière concise à chaque nouveau membre de l'équipe.

Générer une Vidéo