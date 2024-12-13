Générateur de Vidéos de Protocole de Sécurité : Créez des Vidéos de Formation Engageantes

Transformez rapidement vos scripts de sécurité en vidéos de conformité professionnelles et engageantes en utilisant le texte-à-vidéo intuitif à partir de script.

Développez une vidéo de formation engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés dans un environnement d'entreprise, conçue pour introduire les vidéos fondamentales sur la sécurité au travail. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des avatars IA amicaux pour délivrer des instructions claires et concises, tandis que l'audio maintient un ton informatif et accessible.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes pour les employés existants nécessitant une mise à jour sur les récentes formations de conformité liées aux exigences de l'OSHA. Cette vidéo doit adopter un style visuel direct et autoritaire avec du texte et des graphiques bien visibles à l'écran pour clarifier les points clés, générée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude.
Exemple de Prompt 2
Produisez un rappel rapide de 30 secondes sur le générateur de protocole de sécurité pour tout le personnel dans un bureau à plusieurs étages, en se concentrant sur les procédures d'évacuation d'urgence. Le style visuel et audio doit transmettre un sentiment d'urgence calme, décrivant clairement les itinéraires d'évacuation et les points de rassemblement, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce informative de 50 secondes pour les techniciens de terrain démontrant l'application correcte d'équipements de protection individuelle spécialisés dans le cadre de leurs vidéos de formation à la sécurité. Cette production de créateur de vidéo IA doit présenter un guide visuel pratique et étape par étape, soutenu par des exemples concrets pertinents issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagné d'une voix off claire et instructive.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Protocole de Sécurité

Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et engageantes pour assurer la conformité au travail et la compréhension des employés, propulsées par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par coller vos protocoles de sécurité ou rédiger de nouveaux scripts. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script transforme instantanément votre texte en une narration vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour présenter vos informations. Renforcez votre message avec des modèles de vidéos engageants et des scènes pertinentes pour la sécurité au travail.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, à chaque vidéo. Cela garantit que vos vidéos de protocole de sécurité reflètent constamment votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de formation à la sécurité de haute qualité. Exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes, assurant une large portée et conformité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

.

Expliquez clairement les protocoles de sécurité complexes et les procédures techniques en utilisant la vidéo IA, les rendant facilement compréhensibles pour tout le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de protocole de sécurité ?

HeyGen propose un puissant créateur de vidéos IA qui simplifie la création de vidéos de protocole de sécurité. Notre plateforme conviviale vous permet d'utiliser le texte-à-vidéo à partir de script et des avatars IA réalistes pour produire des vidéos de formation engageantes de manière efficace.

HeyGen peut-il aider mon organisation à créer des vidéos de sécurité au travail de marque ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de sécurité au travail professionnelles et des matériaux de formation à la conformité. Utilisez les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, ainsi que des modèles de vidéos personnalisables et une vaste bibliothèque de médias, pour maintenir la cohérence de la marque.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos de formation à la sécurité ?

Oui, HeyGen prend en charge le multilingue pour vos vidéos de formation à la sécurité, garantissant que votre message atteint des équipes distantes et diversifiées. Générez facilement des voix off et des sous-titres/légendes pour répondre aux besoins de formation à la conformité mondiale.

Quel est le processus pour créer une vidéo de sécurité avec HeyGen ?

Créer une vidéo de sécurité avec HeyGen est simple grâce à notre plateforme conviviale. Vous pouvez commencer avec des modèles de vidéos ou le texte-à-vidéo à partir de script, choisir un avatar IA, et générer votre vidéo de haute qualité de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo