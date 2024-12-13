Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant de créer des vidéos de sécurité professionnelles adaptées aux besoins uniques de votre organisation. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, arrière-plans, et utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir que vos vidéos de formation à la sécurité sont parfaitement alignées avec vos normes.