Créez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 60 secondes illustrant les procédures d'évacuation d'urgence pour un immeuble de bureaux à plusieurs étages, destinée à tous les employés et nouveaux arrivants. La vidéo doit adopter un style visuel clair et professionnel avec des graphiques animés et une voix off calme et autoritaire. En utilisant les avatars AI de HeyGen, présentez les étapes clés des protocoles de sécurité, de la reconnaissance de l'alarme aux points de rassemblement désignés, en veillant à ce que la fonction Texte-en-vidéo à partir de script assure précision et cohérence.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation à la sécurité de 90 secondes sur la manipulation correcte et sécurisée des produits chimiques dangereux dans un laboratoire, destinée aux techniciens de laboratoire et au personnel de fabrication. Le style visuel doit être détaillé et étape par étape, employant des scénarios réalistes et une voix off instructive et calme générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Il est crucial d'implémenter des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et renforcer les étapes critiques de sécurité, garantissant une compréhension complète des vidéos de formation à la sécurité.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes axée sur les meilleures pratiques ergonomiques pour les travailleurs de bureau, conçue pour être distribuée par les équipes RH. L'esthétique doit être amicale, abordable et utiliser des visuels illustratifs et lumineux pour transmettre des conseils utiles pour maintenir une posture saine et un poste de travail bien configuré. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement les éléments visuels, augmentés par le contenu de la bibliothèque de médias/stock pour montrer les positions ergonomiques correctes.
Créez une vidéo d'apprentissage basée sur des scénarios de 75 secondes démontrant les procédures de premiers secours fondamentales pour les blessures mineures au travail, telles que l'arrêt des saignements, destinée à tous les employés dans le cadre de la sensibilisation générale à la sécurité. Le style visuel et audio doit être urgent mais clair, avec des simulations réalistes pour communiquer efficacement les étapes critiques. Utilisez la capacité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen pour garantir un langage d'instruction précis, et exportez la vidéo finale avec redimensionnement et exportation de l'aspect-ratio pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, renforçant les principes d'un générateur de vidéos de formation à la sécurité AI efficace.
Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Procédures de Sécurité

Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité claires et engageantes en utilisant l'AI, garantissant que votre équipe est bien préparée et informée.

Créez Votre Narratif de Sécurité
Commencez par coller vos protocoles de sécurité ou en utilisant un modèle préconçu. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo transforme votre script en une histoire visuelle dynamique.
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message de sécurité avec clarté et professionnalisme, améliorant vos vidéos de formation à la sécurité.
Ajoutez des Détails Essentiels & Branding
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et appliquez les contrôles de branding de votre organisation. Cela renforce votre message et maintient la cohérence.
Exportez et Distribuez Votre Formation
Finalisez votre vidéo de procédure de sécurité en l'exportant dans le format et la résolution souhaités. Partagez-la facilement avec votre équipe ou intégrez-la dans vos plateformes LMS existantes pour une distribution complète.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Transformez des protocoles de sécurité complexes en contenu vidéo facilement compréhensible et visuellement attrayant, rendant les informations critiques claires pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen est une plateforme intuitive de génération de vidéos AI qui simplifie la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts textuels en vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, garantissant que votre formation à la sécurité au travail est efficace.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de procédures de sécurité pour des protocoles d'entreprise spécifiques ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos de procédures de sécurité, en intégrant votre image de marque, des médias personnalisés et des éléments d'apprentissage basés sur des scénarios. Cela garantit que vos protocoles de sécurité sont communiqués clairement et efficacement dans toute votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la formation à la sécurité multilingue pour des équipes diversifiées ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue et des sous-titres automatiques, rendant le contenu de votre générateur de vidéos de formation à la sécurité AI accessible à une main-d'œuvre mondiale. Cela garantit que les informations de sécurité cruciales atteignent chaque employé, quelle que soit sa langue maternelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de formation à la sécurité AI efficace ?

HeyGen utilise une AI avancée pour convertir rapidement le texte en vidéos de formation à la sécurité captivantes, éliminant le besoin de production complexe. Avec une variété de modèles et d'avatars AI, les équipes RH peuvent produire un contenu de formation à la sécurité au travail de haute qualité et cohérent avec une rapidité sans précédent.

