Créez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 60 secondes illustrant les procédures d'évacuation d'urgence pour un immeuble de bureaux à plusieurs étages, destinée à tous les employés et nouveaux arrivants. La vidéo doit adopter un style visuel clair et professionnel avec des graphiques animés et une voix off calme et autoritaire. En utilisant les avatars AI de HeyGen, présentez les étapes clés des protocoles de sécurité, de la reconnaissance de l'alarme aux points de rassemblement désignés, en veillant à ce que la fonction Texte-en-vidéo à partir de script assure précision et cohérence.

Générer une Vidéo