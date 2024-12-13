Créateur de Vidéos d'Orientation de Sécurité : Créez des Formations Engagantes

Simplifiez l'intégration des employés avec des vidéos de sécurité au travail engageantes, en exploitant les puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité concise de 45 secondes destinée au personnel existant dans les départements à haut risque, détaillant les procédures de sortie d'urgence avec un style visuel professionnel et étape par étape, présentant des exemples clairs et concrets et une voix off autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des instructions précises, permettant une personnalisation facile du contenu à mesure que les protocoles de sécurité évoluent.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 30 secondes sur la sécurité au travail abordant l'utilisation des extincteurs, ciblant tous les employés de divers horizons linguistiques avec des graphiques illustratifs clairs et une voix neutre et claire. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen, qui peuvent être facilement adaptés pour un support multilingue, garantissant que tout le monde saisit rapidement les points de sécurité cruciaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 90 secondes conçue pour la direction et les chefs d'équipe, soulignant l'importance de favoriser une culture de sécurité proactive avec un style visuel moderne et dynamique et une musique de fond motivante et inspirante. Lancez le processus de création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, simplifiant le développement de messages de sécurité percutants pour un environnement de partage en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment fonctionne le créateur de vidéos d'orientation de sécurité

Créez facilement des vidéos d'orientation de sécurité percutantes pour votre équipe en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, assurant une communication claire et engageante.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Sélectionnez parmi une bibliothèque de "modèles vidéo" professionnels pour commencer rapidement votre orientation de sécurité, ou collez votre script pour générer automatiquement des scènes. Cela vous aide à créer efficacement des "vidéos de formation à la sécurité".
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et Rédigez votre Message
Donnez vie à vos messages de sécurité en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Entrez simplement votre script, et notre technologie "Texte en vidéo à partir d'un script" animera votre présentateur.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez l'Accessibilité
Personnalisez votre vidéo avec des "contrôles de branding" tels que le logo et les couleurs de votre entreprise. Assurez-vous que vos informations critiques sont accessibles à tous en ajoutant des "sous-titres" pour une compréhension claire.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo de Sécurité
Une fois finalisée, "exportez et partagez" vos "vidéos de sécurité au travail" de haute qualité dans divers formats. Intégrez-les facilement dans votre système de gestion de l'apprentissage (intégration LMS) pour l'intégration des employés.

Simplifiez les Sujets de Sécurité Complexes

Clarifiez les protocoles et réglementations de sécurité complexes grâce à des vidéos AI faciles à comprendre, rendant les informations essentielles plus accessibles et exploitables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'engagement de mes vidéos d'orientation de sécurité ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'orientation de sécurité engageantes en utilisant des avatars AI personnalisables et une bibliothèque de modèles vidéo. Vous pouvez facilement adapter le contenu à vos besoins spécifiques, rendant votre formation à la sécurité plus interactive et mémorable pour les employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une distribution et une accessibilité efficaces des vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos de sécurité au travail avec des voix off multilingues et des sous-titres, garantissant l'accessibilité pour des équipes diversifiées. Exportez et partagez facilement vos vidéos de formation à la sécurité terminées sur diverses plateformes, y compris l'intégration LMS pour une intégration fluide des employés.

Puis-je créer rapidement des vidéos d'orientation de sécurité professionnelles avec HeyGen sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos d'orientation de sécurité en ligne piloté par l'AI, conçu pour la simplicité. Vous pouvez transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité des vidéos de sécurité au travail ?

Les avatars AI de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et dynamique pour vos vidéos de sécurité au travail, améliorant l'engagement des spectateurs. Ils délivrent l'information de manière claire et professionnelle, rendant les directives de sécurité complexes plus faciles à comprendre et à retenir pour votre audience.

