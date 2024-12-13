Créez une vidéo d'intégration à la sécurité de 30 secondes pour les nouveaux employés dans une usine de fabrication animée, avec un style visuel professionnel et clair qui les guide étape par étape à travers les protocoles essentiels, complété par une voix off calme et autoritaire. Cette vidéo devrait utiliser efficacement la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir un message précis.

