Créez une vidéo d'intégration à la sécurité de 30 secondes pour les nouveaux employés dans une usine de fabrication animée, avec un style visuel professionnel et clair qui les guide étape par étape à travers les protocoles essentiels, complété par une voix off calme et autoritaire. Cette vidéo devrait utiliser efficacement la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir un message précis.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à simplifier leur formation initiale à la sécurité, adoptant une esthétique visuelle moderne et engageante avec des avatars IA amicaux. Le style audio doit être encourageant et optimiste, soulignant la facilité de créer un contenu de sécurité percutant avec les avatars IA de HeyGen pour se connecter avec le public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes destinée au personnel existant nécessitant des rappels annuels de sécurité, utilisant un style visuel basé sur des scénarios qui dépeint des situations de travail réalistes avec un casting diversifié, soutenu par une génération de voix off dynamique et des effets sonores pertinents. L'objectif est de renforcer les connaissances critiques en matière de sécurité à travers des exemples pertinents créés à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les départements RH, montrant à quelle vitesse ils peuvent déployer une formation à la sécurité. Le style visuel doit être de marque, utilisant des modèles personnalisables avec des éléments infographiques, accompagné d'une musique de fond professionnelle et entraînante. Cette production devrait tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour démontrer la fonctionnalité efficace du créateur de vidéos pour la communication en matière de sécurité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Intégration à la Sécurité

Créez facilement des vidéos de formation à la sécurité engageantes qui préparent vos employés avec des informations critiques grâce à des outils de création de vidéos IA intuitifs.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Choisissez parmi divers modèles et scènes, ou saisissez votre script, pour construire votre vidéo de formation à la sécurité initiale avec des modèles personnalisables.
2
Step 2
Générez un Contenu Engagé
Générez des scènes dynamiques en choisissant parmi une variété d'avatars IA pour présenter clairement vos informations de formation à la sécurité.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Appliquez vos contrôles de marque pour assurer la cohérence, rendant le contenu de votre créateur de vidéos d'intégration à la sécurité unique.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez votre vidéo terminée dans divers formats et intégrez-la facilement à votre système de gestion de l'apprentissage pour une formation des employés simplifiée.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Informations Complexes sur la Sécurité

Clarifiez les procédures et réglementations de sécurité complexes, améliorant la compréhension et l'éducation avec des vidéos IA faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration à la sécurité ?

HeyGen révolutionne la création de "vidéos d'intégration à la sécurité" en utilisant une technologie avancée de "création de vidéos IA". Vous pouvez facilement transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des "avatars IA" réalistes et une "génération de voix off" professionnelle, simplifiant considérablement votre flux de production.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation à la sécurité pour s'aligner sur l'image de marque de notre entreprise ?

Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour vos "vidéos de formation à la sécurité". Utilisez nos puissants "contrôles de marque" pour intégrer harmonieusement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, garantissant que chaque vidéo maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos de formation des employés ?

HeyGen est un puissant "créateur de vidéos" conçu pour une production efficace de "formation des employés". Les fonctionnalités clés incluent la conversion "texte en vidéo" pour une génération rapide de contenu, des "sous-titres" automatiques pour une accessibilité améliorée, et une "bibliothèque multimédia" complète pour enrichir vos supports de formation.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour divers scénarios de formation à la sécurité ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée de "modèles personnalisables" spécifiquement conçus pour différents sujets de "formation à la sécurité" et "apprentissage basé sur des scénarios". Ces modèles fournissent un excellent point de départ, vous permettant d'adapter et de personnaliser rapidement le contenu pour répondre à vos besoins éducatifs spécifiques.

