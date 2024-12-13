Créateur de Vidéos d'Instruction de Sécurité pour une Formation Engagée
Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité percutantes avec des avatars AI pour une expérience intuitive.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la sécurité de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, démontrant le fonctionnement de base d'un extincteur. Le style visuel et audio doit être dynamique et légèrement animé, utilisant des couleurs vives et une bande sonore instructive et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants sans travail de conception approfondi.
Produisez une vidéo d'instruction de sécurité informative de 60 secondes pour les équipes RH et les responsables de formation, détaillant les techniques de manutention manuelle appropriées. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle autoritaire mais calme avec des démonstrations simples et claires, enrichies par une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script. Capitalisez sur les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour rationaliser la création de contenu et garantir l'exactitude.
Concevez une vidéo de sécurité au travail complète de 90 secondes, adaptée à une main-d'œuvre internationale, abordant la sécurité générale de l'utilisation des machines. Visuellement, visez une représentation diversifiée et inclusive des travailleurs, avec des démonstrations claires et concises à l'écran, accompagnées de sous-titres faciles à lire pour l'accessibilité. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les informations de sécurité critiques soient comprises par les employés de différentes langues et capacités auditives.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élevez l'Engagement de la Formation à la Sécurité.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention des stagiaires pour les protocoles de sécurité critiques et les procédures de travail.
Élargissez l'Éducation à la Sécurité Globale.
Produisez sans effort de nombreuses vidéos d'instruction de sécurité dans plusieurs langues pour atteindre tous les employés à l'échelle mondiale et garantir une compréhension généralisée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation à la sécurité avec une interface intuitive et des modèles professionnels. Il vous suffit de rédiger le script de votre vidéo de sécurité, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère le contenu pour des capacités efficaces de création de vidéos d'instruction de sécurité.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de génération de vidéos AI efficace pour les vidéos de sécurité au travail ?
La plateforme de génération de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos de sécurité au travail en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Cela permet aux équipes RH de produire rapidement des vidéos de formation à la sécurité cohérentes et de haute qualité sans production vidéo traditionnelle complexe.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et le branding pour les vidéos d'instruction de sécurité ?
Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos d'instruction de sécurité dans plusieurs langues grâce à la traduction en un clic et aux sous-titres automatiques, garantissant que votre message atteigne des publics divers. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding personnalisés pour un look cohérent.
Est-il simple d'ajouter des visuels et des voix off à mes vidéos de sécurité avec HeyGen ?
HeyGen rend incroyablement simple l'amélioration de vos vidéos de sécurité. Vous pouvez facilement générer des voix off réalistes à partir de texte et incorporer des visuels en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock ou en exploitant des modèles préconçus.