Développez une vidéo de sécurité au travail de 45 secondes, conçue pour les nouveaux employés dans un cadre d'entreprise, en décrivant les protocoles d'urgence essentiels. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des avatars AI dans des environnements de bureau réalistes, complétés par un ton audio rassurant et calme. Exploitez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et cohérente dans tous les modules de formation.

Générer une Vidéo