Générateur de Vidéos d'Instruction de Sécurité : Formation Rapide & Efficace

Créez instantanément des vidéos de formation à la sécurité au travail captivantes en utilisant des avatars AI pour renforcer l'engagement et la conformité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes démontrant les procédures critiques de réponse d'urgence pour tous les employés de bureau, en se concentrant spécifiquement sur les itinéraires d'évacuation en cas d'incendie et les points de rassemblement. La vidéo doit adopter un style visuel et auditif urgent mais calme, avec des graphiques animés et des instructions claires et concises renforcées par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité. Cette vidéo de formation engageante garantit que chacun comprend son rôle en cas d'urgence.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour le personnel technique et le personnel de laboratoire sur la manipulation et l'élimination sûres des matériaux dangereux. L'approche visuelle doit être très détaillée et pédagogique, incorporant des diagrammes spécifiques et des flux de processus à partir de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des étapes complexes, tandis que l'audio fournit des conseils précis et autoritaires. Ce contenu, généré efficacement en tant que vidéo d'instruction de sécurité, soutient une adhésion rigoureuse aux normes réglementaires.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rappel rapide de sécurité de 45 secondes pour les travailleurs de première ligne de la fabrication, en se concentrant sur l'utilisation appropriée des EPI pour une tâche récurrente spécifique. Le style visuel doit être direct et percutant, utilisant des exemples de scénarios réels, accompagnés d'une voix off claire et assertive. Cela permet une diffusion rapide des vidéos de formation à la sécurité essentielles, et les modèles & scènes de HeyGen peuvent accélérer la création de ces mises à jour ciblées.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Instruction de Sécurité

Créez sans effort des vidéos de formation à la sécurité au travail engageantes, professionnelles et conformes en utilisant l'AI pour protéger votre équipe et rationaliser les processus RH.

1
Step 1
Téléchargez Vos Directives de Sécurité
Convertissez les matériaux de sécurité existants ou rédigez de nouveaux contenus à l'aide de notre éditeur intuitif, en utilisant des modèles prêts pour la conformité pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi plus de 230 avatars AI expressifs et voix naturelles pour représenter vos instructions de sécurité, en les adaptant à votre public.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Intégrez le logo de votre entreprise, les couleurs, et ajoutez des médias pertinents de notre bibliothèque en utilisant les contrôles de marque pour garantir une production vidéo de formation à la sécurité professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo de formation terminée dans divers formats d'aspect, ou utilisez l'exportation SCORM pour une intégration fluide avec votre LMS.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Exploitez les avatars AI et les visuels dynamiques pour créer des vidéos d'instruction de sécurité captivantes qui attirent l'attention et améliorent significativement la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité professionnelles ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme vos scripts en vidéos de formation engageantes grâce à une interface intuitive et conviviale. Vous pouvez exploiter nos divers avatars AI et modèles de vidéos préconstruits pour produire rapidement des vidéos d'instruction de sécurité de haute qualité, sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.

HeyGen peut-il aider à localiser les vidéos de formation à la sécurité au travail pour une main-d'œuvre diversifiée ?

Absolument. HeyGen offre un support multilingue pour vos vidéos de formation à la sécurité, y compris la traduction en un clic dans plus de 140 langues, garantissant que votre formation à la conformité atteint un public mondial. Ces vidéos sont optimisées pour les plateformes LMS et prennent en charge l'exportation SCORM pour une intégration fluide.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation à la sécurité générées par AI dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour créer des vidéos de formation à la sécurité professionnelles adaptées à vos besoins spécifiques. Vous pouvez choisir parmi plus de 230 avatars AI expressifs, intégrer vos propres médias et utiliser des modèles prêts pour la conformité pour améliorer efficacement vos instructions de sécurité.

Comment HeyGen peut-il rationaliser le processus de mise à jour des supports de formation à la sécurité ?

HeyGen permet aux équipes RH de convertir rapidement les supports de formation existants, tels que les PowerPoints ou les PDF, en vidéos de formation dynamiques et engageantes avec AI. Cette plateforme de génération de vidéos AI permet des mises à jour intelligentes et un partage facile, économisant ainsi considérablement du temps et des ressources précieuses.

