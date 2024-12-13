Créateur de Vidéos de Guide de Sécurité : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles qui améliorent l'engagement, en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables.

Créez une vidéo d'intégration à la sécurité des employés d'une minute, conçue pour les nouvelles recrues, couvrant les protocoles de sécurité essentiels sur le lieu de travail. Utilisez un style visuel et audio professionnel et accueillant, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre manuel de formation en contenu engageant. Cette vidéo de formation à la sécurité vise à garantir une compréhension complète dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les membres du personnel général et les professionnels de la sécurité, développez une courte vidéo de sécurité de 90 secondes qui explique clairement les procédures d'urgence critiques, telles que l'utilisation d'un extincteur. La vidéo doit adopter un style d'instruction clair et étape par étape avec des visuels nets, en utilisant pleinement le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des aides visuelles de sécurité percutantes, garantissant que toutes les étapes vitales sont visuellement claires.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation à la conformité informative et engageante de 2 minutes est nécessaire pour les employés de bureau, se concentrant spécifiquement sur la sensibilisation à la cybersécurité. Présentez le contenu avec un style visuel moderne et animé et une voix autoritaire et claire, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour transmettre efficacement des informations cruciales et assurer une formation complète à la cybersécurité.
Exemple de Prompt 3
Les chercheurs et les étudiants bénéficieront d'une vidéo concise de 45 secondes sur la sécurité en laboratoire mettant en évidence les principales directives et précautions. Employez un style dynamique et visuellement axé avec des transitions rapides et des superpositions de texte claires, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante. Cet outil de création de vidéos de guide de sécurité aide à créer des vidéos de sécurité courtes qui sont facilement digestibles et mémorables.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de guide de sécurité

Créez des vidéos de formation à la sécurité engageantes et efficaces avec facilité, en utilisant l'IA et des outils de conception intuitifs pour garantir que votre équipe est bien informée et en sécurité.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez votre guide de sécurité en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos préconçus (Modèles & scènes) adaptés à la formation, offrant un point de départ rapide et efficace.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars AI réalistes (Avatars AI) pour représenter des formateurs ou des scénarios, et adaptez-la davantage avec les éléments spécifiques de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagent
Améliorez la clarté avec des voix off AI au son naturel (Génération de voix off) dans diverses langues pour transmettre efficacement votre message de sécurité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de guide de sécurité et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités (Redimensionnement du ratio d'aspect & exportations), prête pour la distribution sur vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Transformez facilement des directives de sécurité complexes et des procédures techniques en contenu vidéo AI clair et compréhensible pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen utilise l'IA pour transformer des scripts en vidéos de formation à la sécurité professionnelles, agissant comme un créateur avancé de vidéos de guide de sécurité. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de scripts et intégrer des avatars AI pour produire rapidement un contenu engageant et informatif pour la sécurité au travail.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de sécurité ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour adapter vos vidéos de sécurité. Vous pouvez modifier les modèles de vidéo, ajouter le logo et les couleurs de votre marque avec des contrôles de branding, incorporer des aides visuelles de sécurité à partir de la bibliothèque de médias, et choisir parmi divers designs de titres et animations de texte dynamiques.

L'éditeur vidéo de HeyGen est-il convivial pour créer des protocoles de sécurité complexes ?

Oui, HeyGen dispose d'une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer, ce qui le rend simple pour créer des vidéos de sécurité détaillées, même pour des protocoles de sécurité complexes. Il prend également en charge l'intégration fluide de voix off et de sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.

Puis-je facilement exporter et distribuer mes vidéos de sécurité créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet l'exportation simple de vos vidéos de sécurité terminées dans des formats courants comme MP4, prêtes pour diverses plateformes de distribution vidéo. Vous pouvez également ajuster le redimensionnement du format d'image pour garantir une visualisation optimale sur n'importe quel appareil ou canal.

