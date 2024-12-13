Créateur de Vidéos de Consignes de Sécurité : Créez des Formations Impactantes

Créez un contenu de sensibilisation à la sécurité convaincant pour renforcer la conformité. Notre créateur de vidéos de consignes de sécurité utilise des avatars AI pour des vidéos de formation engageantes et fluides.

384/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la réponse d'urgence de 60 secondes engageante pour les groupes communautaires sur la réalisation de la RCP de base pour les adultes. Utilisez un style visuel rassurant et étape par étape avec des démonstrations claires, générées via le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script, en veillant à inclure des sous-titres pour une accessibilité totale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes sur les consignes de sécurité pour les travailleurs industriels détaillant l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de produits chimiques, en insistant sur le respect des réglementations de sécurité. L'approche visuelle doit être directe et concise, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création efficace, avec une narration sérieuse et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de sécurité de 50 secondes pour les propriétaires et les familles illustrant les dangers électriques courants à la maison, tels que les prises surchargées et les cordons effilochés, pour promouvoir une sensibilisation à la sécurité engageante. Le style visuel doit être lumineux et accessible, en incorporant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour montrer des scénarios réalistes, amélioré par un récit chaleureux et abordable livré par un avatar AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de consignes de sécurité

Produisez rapidement des vidéos de consignes de sécurité professionnelles et engageantes pour la sensibilisation et la conformité au travail en utilisant une technologie AI avancée.

1
Step 1
Créez votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une gamme de "Modèles de Vidéos de Sécurité" professionnellement conçus ou saisissez votre propre script. Cela fournit une structure de base pour votre projet de vidéo de consignes de sécurité en utilisant nos "Modèles & scènes".
2
Step 2
Choisissez un Présentateur Avatar AI
Sélectionnez un "avatar AI" dans notre galerie diversifiée pour transmettre efficacement votre message de sécurité. Ces présentateurs réalistes améliorent l'engagement pour vos vidéos de formation à la sécurité critiques.
3
Step 3
Appliquez votre Branding et vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des "Contrôles de branding (logo, couleurs)". Cela garantit que votre "contenu de sensibilisation à la sécurité engageant" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Une fois votre vidéo de sécurité terminée, générez facilement votre vidéo finale. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" pour l'adapter à diverses plateformes, assurant un "Export et partage de vidéos" fluide à travers votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

.

Augmentez la participation des apprenants et la rétention d'informations lors des sessions de formation à la sécurité grâce à des vidéos dynamiques et interactives générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de consignes de sécurité ?

HeyGen agit comme un Créateur de Vidéos AI pour la Sensibilisation à la Sécurité, simplifiant le processus de production de vidéos de formation à la sécurité de haute qualité avec des avatars AI et la technologie Text-to-video. Cela permet aux entreprises de créer efficacement un contenu de sensibilisation à la sécurité engageant pour la sécurité au travail.

Puis-je utiliser des modèles pour créer rapidement des vidéos de sécurité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une gamme de Modèles de Vidéos de Sécurité pour vous aider à créer rapidement des vidéos de sécurité pour divers besoins, allant de la conformité à la formation à la réponse d'urgence. Notre éditeur de vidéos en ligne permet aux utilisateurs de personnaliser et de produire facilement un contenu professionnel.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et des capacités robustes de Text-to-video pour produire des vidéos de formation à la sécurité dynamiques. De plus, avec le support multilingue, vous pouvez vous assurer que le contenu de votre créateur de vidéos de consignes de sécurité atteint efficacement un public mondial diversifié.

Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos de sécurité s'alignent avec ma marque et sont facilement partagées ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs dans toutes vos vidéos de sécurité. Une fois terminées, vous pouvez facilement exporter et partager les vidéos sur diverses plateformes, en maintenant la cohérence dans vos communications de sécurité au travail.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo