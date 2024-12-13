Créez une vidéo de 60 secondes destinée aux nouveaux employés dans une usine de fabrication, illustrant les procédures essentielles de "vidéos de sécurité au travail" telles que l'utilisation des machines et les sorties de secours. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des visites réalistes des installations, complétées par une voix off claire, autoritaire mais amicale. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les informations, assurant cohérence et une touche humaine tout au long de la formation.

Générer une Vidéo