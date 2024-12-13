Créateur de Vidéos Explicatives sur la Conformité Sécuritaire : Simplifiez la Formation avec l'AI

Transformez des protocoles de sécurité complexes en vidéos de formation claires grâce à notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour un apprentissage amélioré.

Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes en utilisant un avatar AI amical pour présenter les nouvelles directives de conformité en matière de sécurité à tous les nouveaux employés. Le style visuel doit être moderne et accessible avec des superpositions de texte claires et concises, complétées par une voix off dynamique et rassurante pour garantir que les informations cruciales sur la santé et la sécurité soient facilement assimilées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'entreprise de 60 secondes pour les responsables de département, montrant comment la formation existante en matière de sécurité peut être personnalisée en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, avec une esthétique épurée intégrant des éléments de marque personnalisés et une narration confiante et articulée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée de 30 secondes pour tous les employés, axée sur la visualisation des dangers courants sur le lieu de travail et leur prévention, en utilisant la capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Adoptez un style d'animation dynamique et légèrement stylisé avec des visuels audacieux et un design sonore percutant, accompagné d'une voix directe et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux employés nécessitant une re-certification sur des protocoles spécifiques, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour les mettre rapidement à jour sur les récents changements. La vidéo doit avoir un style visuel propre et éducatif, intégrant des graphiques simples et des séquences d'archives pertinentes, accompagnée d'une voix off AI claire et professionnelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives sur la Conformité Sécuritaire

Produisez rapidement des vidéos explicatives professionnelles et percutantes sur la conformité sécuritaire, garantissant que votre équipe est bien informée et protégée selon les normes de l'industrie.

1
Step 1
Créez Votre Script de Conformité
Commencez par rédiger votre message de conformité sécuritaire. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo transforme votre script en dialogue parlé engageant et en voix off.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre présentation en choisissant parmi une gamme d'avatars AI pour communiquer visuellement les directives de sécurité cruciales à votre public.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que vos vidéos de sécurité s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo explicative sur la conformité sécuritaire complétée dans divers formats d'aspect, prête pour une distribution sans effort sur vos plateformes d'eLearning ou LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Efficacité de la Formation en Sécurité

.

Améliorez l'engagement des employés et la rétention d'informations pour la formation en sécurité et la conformité OSHA grâce à des vidéos dynamiques alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives sur la conformité sécuritaire ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives engageantes sur la conformité sécuritaire en utilisant une AI avancée. Notre plateforme utilise des avatars AI, la conversion de texte en vidéo et des modèles professionnels, rendant les directives de sécurité complexes accessibles et faciles à comprendre pour tout public.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos explicatives pour s'aligner avec l'image de marque d'une entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise dans vos vidéos explicatives. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation en sécurité maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle, renforçant la reconnaissance et la confiance.

Quels types de vidéos de formation sur la conformité sécuritaire puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos de conformité sécuritaire, allant des explications des directives OSHA à la formation sur les réponses d'urgence, en passant par la sensibilisation générale à la sécurité sur le lieu de travail. Notre plateforme soutient la création de modules d'apprentissage efficaces, complets avec des avatars AI et des sous-titres multilingues, idéaux pour des équipes diversifiées.

Comment HeyGen peut-il optimiser les flux de production de vidéos de sécurité ?

HeyGen rationalise la production vidéo grâce à son interface intuitive de glisser-déposer et ses fonctionnalités alimentées par l'AI. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant la conversion de texte en vidéo, générer des voix off et utiliser une riche bibliothèque multimédia, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour un contenu de santé et sécurité de haute qualité.

