Générateur de Vidéos de Liste de Contrôle de Sécurité : Simplifiez la Formation en Entreprise

Assurez la conformité à la sécurité au travail et améliorez la rétention des connaissances avec des vidéos de formation à la sécurité engageantes, en utilisant la puissante génération de voix off de HeyGen.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés d'une usine de fabrication, mettant en scène un avatar AI amical démontrant les procédures essentielles de la liste de contrôle de sécurité. Le style visuel doit être épuré et pratique, avec une voix off claire et rassurante expliquant chaque étape pour un environnement de travail sûr. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser la présentation pédagogique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes pour les professionnels de la santé, détaillant les nouvelles listes de contrôle de sécurité pour le traitement stérile. Cette vidéo doit avoir un ton professionnel, avec des visuels nets et des superpositions de texte claires, ainsi qu'une voix off autoritaire pour garantir la compréhension. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les réglementations clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée de sécurité dynamique de 30 secondes destinée aux travailleurs de chantier, illustrant l'importance des vérifications quotidiennes de l'équipement. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique, utilisant des graphiques animés et une bande sonore entraînante pour maximiser la rétention des connaissances. La riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen fournira des éléments visuels diversifiés pour rendre cette vidéo animée captivante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes d'instructions pour un exercice de sécurité d'urgence pour le personnel de bureau, décrivant les itinéraires d'évacuation et les points de rassemblement. La vidéo doit avoir un style visuel direct et urgent avec des graphiques audacieux et une voix off claire et concise, optimisée pour une compréhension rapide sur les appareils mobiles. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir une lecture fluide sur tous les écrans, des ordinateurs de bureau aux smartphones, dans le cadre d'un protocole de liste de contrôle de sécurité d'urgence.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Liste de Contrôle de Sécurité

Créez rapidement des vidéos de liste de contrôle de sécurité professionnelles et engageantes pour améliorer la conformité au travail et la rétention des connaissances en utilisant des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer le contenu de votre liste de contrôle de sécurité directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité puissante de texte à vidéo à partir de script convertira automatiquement votre texte en une narration visuelle, posant les bases de votre vidéo de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque de modèles professionnels et d'avatars AI réalistes. Ces éléments personnalisables offrent un look cohérent et engageant, rendant vos consignes de sécurité plus accessibles et mémorables.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Audio
Intégrez les contrôles de branding de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter un audio clair et professionnel, garantissant que vos instructions de sécurité sont facilement comprises par tous les stagiaires.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers rapports d'aspect pour une distribution fluide sur différentes plateformes. Votre vidéo complète de liste de contrôle de sécurité est maintenant prête à éduquer et à responsabiliser votre équipe, augmentant la sensibilisation globale à la sécurité.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Protocoles de Sécurité Complexes

Transformez des listes de contrôle de sécurité complexes et des procédures d'urgence en vidéos de sécurité animées claires et engageantes pour une meilleure compréhension et mémorisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de liste de contrôle de sécurité efficaces ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de sécurité animées engageantes en utilisant des avatars AI et une plateforme de texte à vidéo. Vous pouvez transformer vos scripts de liste de contrôle de sécurité en vidéos de formation professionnelles rapidement, améliorant la rétention des connaissances et la formation à la conformité.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de sécurité au travail pour le branding spécifique d'une entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des vidéos de sécurité personnalisées. Utilisez nos modèles personnalisables et notre bibliothèque de médias pour garantir que votre formation à la sécurité au travail s'aligne parfaitement avec votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer efficacement des vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la conformité avec des fonctionnalités telles que le texte à vidéo à partir de script, des avatars AI, et la génération automatique de voix off. Cela vous permet de créer des vidéos de formation complètes et engageantes sans expérience complexe en production vidéo.

HeyGen prend-il en charge la distribution facile des vidéos de sécurité générées par AI ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de sécurité générées par AI sont accessibles et facilement partageables en offrant des sous-titres/captions automatiques et un redimensionnement de rapport d'aspect. La plateforme facilite également l'intégration transparente pour des plateformes comme LMS, rendant la formation à la sécurité au travail facilement disponible.

