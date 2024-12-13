Créez des Annonces de Service Public Impactantes avec Notre Créateur de Vidéos de Campagne de Sécurité

Créez des vidéos de sensibilisation à la sécurité convaincantes qui résonnent. Nos avatars AI donnent vie à vos annonces de service public pour un engagement communautaire maximal.

Produisez une vidéo de sensibilisation à la sécurité d'une minute pour les jeunes adultes, en utilisant une approche narrative dynamique pour mettre en évidence les dangers de la conduite distraite. Le style visuel doit être rapide et visuellement percutant, complété par une voix off urgente et claire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que le message critique résonne profondément.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une annonce de service public de 45 secondes destinée au grand public, en mettant l'accent sur l'importance de la préparation communautaire locale lors de catastrophes naturelles. La vidéo doit adopter un style visuel et audio rassurant et informatif, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et engageant qui éduque et responsabilise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 90 secondes pour les employés en milieu de travail dans le cadre d'une initiative plus large de campagnes de sécurité, illustrant les techniques de levage appropriées pour prévenir les blessures. La présentation nécessite un style d'instruction professionnel et clair, avec un avatar AI de HeyGen servant d'instructeur virtuel cohérent et engageant, renforçant ainsi la rétention et la crédibilité du message.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo PSA de 30 secondes pour les utilisateurs des réseaux sociaux, mettant l'accent sur les conseils de base en matière de sécurité incendie à domicile. La vidéo nécessite une approche visuelle concise et orientée vers l'action avec des graphiques et du texte audacieux, accompagnée d'une bande sonore encourageante et optimiste. Il est crucial d'utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen tout au long pour maximiser l'accessibilité et l'engagement même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo PSA de Campagne de Sécurité

Créez des annonces de service public percutantes pour les campagnes de sécurité avec notre créateur de vidéos intuitif, conçu pour vous aider à engager efficacement votre communauté.

1
Step 1
Créez Votre Script PSA
Commencez par écrire ou coller votre script convaincant, en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour rédiger rapidement votre annonce de service public.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Engagés
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message et apporter une touche professionnelle à vos vidéos de sensibilisation à la sécurité.
3
Step 3
Améliorez avec une Voix Off Professionnelle
Ajoutez de l'impact à votre vidéo en générant un audio au son naturel avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que votre message soit entendu clairement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo PSA de campagne de sécurité en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, puis partagez-la sur les plateformes de médias sociaux pour un engagement communautaire maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations de sécurité complexes

.

Communiquez clairement des directives de sécurité complexes et des messages de santé publique à travers des vidéos générées par AI faciles à comprendre et visuellement attrayantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une annonce de service public pour les campagnes de sécurité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des annonces de service public engageantes pour les campagnes de sécurité en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI et des voix off réalistes. Ce processus simplifié facilite le développement rapide de vidéos de sensibilisation à la sécurité convaincantes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de sensibilisation à la sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des avatars AI avancés, des capacités de texte à vidéo fluides et une génération de voix off authentique pour améliorer les vidéos de sensibilisation à la sécurité. Les utilisateurs peuvent également tirer parti d'une vaste bibliothèque de médias et d'outils de montage vidéo intuitifs pour des résultats professionnels.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos PSA pour un engagement communautaire ou un branding spécifique ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles vidéo professionnels et des contrôles de branding, pour adapter les vidéos PSA à des initiatives d'engagement communautaire spécifiques. Cela garantit que vos messages de sécurité résonnent efficacement sur diverses plateformes de médias sociaux.

HeyGen fournit-il des outils efficaces pour un créateur de vidéos PSA de campagne de sécurité ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos PSA de campagne de sécurité efficace, offrant une création de contenu vidéo pilotée par l'AI avec des fonctionnalités telles que la génération de scripts et des outils de montage vidéo intuitifs. Cela permet aux utilisateurs de produire des vidéos de campagne de sécurité de haute qualité avec une rapidité remarquable.

