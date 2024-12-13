Créateur de Vidéos d'Annonces de Sécurité pour des PSA Instantanés

Transformez des scripts en vidéos de sécurité percutantes instantanément avec des fonctionnalités puissantes de texte en vidéo pour une communication claire et concise.

385/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo PSA engageante de 30 secondes conçue pour les parents et les jeunes enfants, axée sur la sensibilisation essentielle à la sécurité en ligne. Utilisez un style visuel animé et amical avec des couleurs vives et des effets sonores ludiques, avec une voix joyeuse pour rendre le contenu accessible et mémorable, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour un assemblage rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sécurité percutante de 60 secondes destinée à tous les conducteurs titulaires d'un permis, mettant en avant les dangers de la conduite distraite. L'esthétique visuelle doit être sérieuse et réaliste, utilisant des images subtiles et réfléchies, accompagnées d'une voix off convaincante et empathique générée à partir d'un script détaillé en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation à la sécurité pratique de 40 secondes pour les propriétaires et les locataires, offrant des instructions claires sur les mesures de sécurité domestique critiques telles que l'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone et l'utilisation des extincteurs. Présentez cela avec un style visuel clair et didactique qui privilégie la clarté, en utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour une accessibilité accrue, accompagnée d'une voix off claire et directe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces de Sécurité

Créez des vidéos de sécurité et des PSA percutants sans effort. Transformez le texte en visuels engageants avec l'AI, prêts à partager des informations importantes et à renforcer la sensibilisation à la sécurité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez avec un modèle vidéo professionnellement conçu ou utilisez notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script pour convertir votre message de sécurité en contenu visuel.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Donnez vie à votre annonce de sécurité en incorporant divers avatars AI et voix off personnalisées. Améliorez votre scène avec des éléments de la médiathèque.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Accessibilité
Personnalisez votre message avec des contrôles de marque robustes (logo, couleurs) et assurez une portée maximale avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Examinez votre vidéo de sécurité finalisée et exportez-la facilement en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Annonces de Sécurité

.

Générez rapidement des vidéos d'annonces de sécurité courtes et percutantes pour une diffusion rapide sur les plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de sensibilisation à la sécurité captivantes en utilisant une large sélection de modèles vidéo. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec les éléments de votre marque et présenter des messages clairs efficacement, améliorant ainsi la rétention de l'audience.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de formation à la sécurité de HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation à la sécurité, délivrant des informations avec un professionnalisme constant. Il vous suffit d'entrer votre script pour la génération de texte en vidéo et la voix off, économisant ainsi un temps de production considérable.

Puis-je personnaliser le créateur de vidéos PSA de HeyGen pour correspondre à l'image de marque de notre entreprise ?

Absolument, le créateur de vidéos PSA de HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de marque robustes. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs d'entreprise et des éléments visuels spécifiques pour que vos annonces de sécurité s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de sécurité grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres ?

HeyGen privilégie une communication claire pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres pour vos vidéos de sécurité. Cette fonctionnalité essentielle améliore l'accessibilité et la compréhension, garantissant que les informations critiques atteignent efficacement un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo