Créateur de Vidéos d'Annonces de Sécurité pour des PSA Instantanés
Transformez des scripts en vidéos de sécurité percutantes instantanément avec des fonctionnalités puissantes de texte en vidéo pour une communication claire et concise.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo PSA engageante de 30 secondes conçue pour les parents et les jeunes enfants, axée sur la sensibilisation essentielle à la sécurité en ligne. Utilisez un style visuel animé et amical avec des couleurs vives et des effets sonores ludiques, avec une voix joyeuse pour rendre le contenu accessible et mémorable, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour un assemblage rapide.
Produisez une vidéo de sécurité percutante de 60 secondes destinée à tous les conducteurs titulaires d'un permis, mettant en avant les dangers de la conduite distraite. L'esthétique visuelle doit être sérieuse et réaliste, utilisant des images subtiles et réfléchies, accompagnées d'une voix off convaincante et empathique générée à partir d'un script détaillé en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen.
Concevez une vidéo de formation à la sécurité pratique de 40 secondes pour les propriétaires et les locataires, offrant des instructions claires sur les mesures de sécurité domestique critiques telles que l'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone et l'utilisation des extincteurs. Présentez cela avec un style visuel clair et didactique qui privilégie la clarté, en utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour une accessibilité accrue, accompagnée d'une voix off claire et directe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation à la Sécurité.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation à la sécurité dynamiques qui captivent les spectateurs et améliorent la rétention des connaissances.
Élargissez l'Éducation à la Sécurité à l'Échelle Mondiale.
Développez une gamme plus large de cours de sécurité et diffusez des informations cruciales à un public mondial de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes ?
HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de sensibilisation à la sécurité captivantes en utilisant une large sélection de modèles vidéo. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec les éléments de votre marque et présenter des messages clairs efficacement, améliorant ainsi la rétention de l'audience.
Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de formation à la sécurité de HeyGen ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation à la sécurité, délivrant des informations avec un professionnalisme constant. Il vous suffit d'entrer votre script pour la génération de texte en vidéo et la voix off, économisant ainsi un temps de production considérable.
Puis-je personnaliser le créateur de vidéos PSA de HeyGen pour correspondre à l'image de marque de notre entreprise ?
Absolument, le créateur de vidéos PSA de HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de marque robustes. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs d'entreprise et des éléments visuels spécifiques pour que vos annonces de sécurité s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de sécurité grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres ?
HeyGen privilégie une communication claire pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres pour vos vidéos de sécurité. Cette fonctionnalité essentielle améliore l'accessibilité et la compréhension, garantissant que les informations critiques atteignent efficacement un public plus large.