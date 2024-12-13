Boostez l'Intégration avec un Générateur de Vidéos Tutoriels SaaS
Automatisez instantanément les démonstrations de produits et les vidéos de formation en utilisant des modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de documentation de 45 secondes générée par IA destinée aux équipes de développement internes ayant besoin de mises à jour rapides sur les nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo doit utiliser des enregistrements d'écran efficaces et directs avec des avatars IA professionnels présentant les points clés, mettant en avant la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen.
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant aux outils internes de l'entreprise. Utilisez des visuels engageants de style infographique avec des modèles personnalisables, accompagnés d'une conversion dynamique de texte en vidéo à partir d'un script pour un message percutant, mettant en avant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes ciblant les clients potentiels évaluant une solution SaaS. Cette vidéo doit démontrer les avantages principaux de la solution avec un style rapide et visuellement attrayant et des sous-titres/captions clairs pour une accessibilité maximale, en utilisant la capacité de sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Création de Contenu Tutoriel et de Formation.
Générez rapidement des bibliothèques étendues de "tutoriels SaaS" et de "vidéos d'intégration" pour éduquer efficacement un public mondial.
Améliorez l'Engagement pour les Démonstrations de Produits et la Formation.
Améliorez la concentration des apprenants et la rétention des connaissances dans les "démonstrations de produits", "vidéos explicatives" et "vidéos de formation" grâce à un contenu dynamique alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de démonstrations de produits et de vidéos explicatives ?
HeyGen simplifie la production de démonstrations de produits et de vidéos explicatives engageantes en utilisant des avatars IA et des capacités de conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu professionnel, avec des voix off générées par IA et des modèles personnalisables.
HeyGen peut-il automatiser la génération de vidéos de formation et d'intégration ?
Oui, HeyGen est une plateforme de génération de vidéos automatisée conçue pour produire rapidement des vidéos de formation et d'intégration de haute qualité. Ses fonctionnalités, y compris les avatars IA et les modèles personnalisables, permettent une création et un déploiement efficaces de guides et tutoriels utilisateurs cohérents.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos spécifiques à une marque ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs directement dans les vidéos. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi divers modèles personnalisables et ajouter des médias d'une bibliothèque de stock pour assurer la cohérence de la marque dans toute la production vidéo.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et des fonctionnalités d'accessibilité pour un public mondial ?
HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos pour un public mondial grâce à des sous-titres/captions automatisés et à la génération de voix off multilingues. Cela garantit que votre contenu vidéo, tel que les vidéos tutoriels SaaS ou les démonstrations de produits, est facilement compris et engageant dans le monde entier.