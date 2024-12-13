Générateur de Vidéos de Formation SaaS : Améliorez l'Intégration et les Démos

Rationalisez votre création de contenu. Transformez des scripts en vidéos de formation SaaS professionnelles et en démonstrations de produits en utilisant la fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Concevez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs de SaaS, servant d'expérience d'intégration engageante. Cette vidéo de formation doit présenter un avatar AI amical guidant les utilisateurs à travers les étapes initiales de configuration avec un ton professionnel et clair. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour créer une introduction personnalisée et accueillante à la plateforme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes ciblant des prospects potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité clé de votre SaaS. Employez un style visuel et audio élégant et informatif pour présenter rapidement ses avantages. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour rédiger et générer efficacement la narration, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative concise de 90 secondes conçue pour les équipes internes, transformant des procédures opérationnelles complexes en SOP faciles à comprendre. Le style visuel et audio doit être structuré et pédagogique, garantissant clarté et rétention. Intégrez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un aspect cohérent, ainsi que des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo marketing énergique de 30 secondes destinée aux clients existants et aux professionnels du marketing, annonçant une nouvelle mise à jour ou fonctionnalité excitante pour votre produit SaaS. Cette création de vidéo marketing SaaS doit employer un style visuel moderne et percutant avec un audio entraînant. Capitalisez sur le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux, en augmentant la portée avec des médias stock diversifiés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation SaaS

Transformez des fonctionnalités de produit complexes en vidéos de formation engageantes et faciles à comprendre avec l'AI. Simplifiez l'intégration et le support pour vos utilisateurs rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation directement dans l'éditeur. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour esquisser instantanément vos scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre récit en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Intégrez des médias stock convaincants pour illustrer les concepts clés.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off de haute qualité. Sélectionnez parmi diverses voix naturelles et personnalisez la prononciation pour plus de clarté.
4
Step 4
Appliquez la Marque et Exportez
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Ensuite, exportez votre vidéo de formation polie prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Démos de Produit et des Vidéos Explicatives

.

Créez rapidement des démonstrations de produit professionnelles et des vidéos explicatives pour présenter les fonctionnalités et guider efficacement les nouveaux utilisateurs, simplifiant les concepts complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma documentation vidéo créative et ma bibliothèque de vidéos tutoriels ?

HeyGen est un outil avancé de création vidéo AI qui révolutionne votre documentation vidéo créative. Vous pouvez exploiter nos avatars AI réalistes et nos puissantes capacités de texte-à-vidéo avec des modèles personnalisables pour produire rapidement du contenu professionnel et engageant pour votre bibliothèque de vidéos tutoriels.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration de produit SaaS percutantes ?

HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos de démonstration de produit SaaS percutantes, y compris des voix off AI de haute qualité et des sous-titres/captions automatiques. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque étendus pour garantir que vos démonstrations de produit s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Comment HeyGen automatise-t-il le flux de production vidéo pour les vidéos explicatives et le contenu de formation ?

HeyGen rationalise le flux de production vidéo pour les vidéos explicatives et le contenu de formation grâce à une automatisation intelligente alimentée par l'AI. Il vous suffit d'entrer votre script pour une conversion texte-à-vidéo fluide et d'enrichir vos récits avec des médias stock riches de notre bibliothèque intégrée.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les éléments de marque dans HeyGen pour mes vidéos marketing ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables, vous permettant de personnaliser les avatars AI et d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que la création de vidéos marketing SaaS et le contenu destiné aux clients maintiennent une apparence cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.

