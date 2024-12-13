Créez facilement des vidéos de démonstration de produits SaaS impressionnantes

Augmente l'engagement des utilisateurs et les taux de conversion avec les avatars IA de HeyGen et les démonstrations interactives de produits.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Destinée aux entrepreneurs ayant des connaissances technologiques, cette vidéo de 60 secondes présente les capacités des avatars IA de HeyGen pour créer des démonstrations interactives de produits. La vidéo utilise un style visuel élégant et moderne, parfait pour démontrer des caractéristiques complexes de logiciels. En exploitant les modèles et scènes de HeyGen, les utilisateurs peuvent créer des vidéos de produits attrayantes qui mettent en évidence non seulement les fonctionnalités clés, mais génèrent également des taux de clics plus élevés. Le récit souligne l'importance de l'engagement de l'utilisateur et des retours des clients dans l'amélioration des offres de produits.
Indication 2
Cette vidéo de 30 secondes est conçue pour les propriétaires de petites entreprises souhaitant améliorer leur présence en ligne grâce à des vidéos de produits attrayantes. En utilisant la génération de voix off de HeyGen, la vidéo offre un style audio professionnel qui complète la présentation visuelle. En se concentrant sur des parcours interactifs, la vidéo montre comment utiliser efficacement les outils de démonstration de produits pour augmenter le nombre de vues et les taux de conversion. Le récit est conçu pour inspirer la créativité et encourager les spectateurs à explorer de nouvelles techniques de narration.
Indication 3
Destinée aux professionnels du marketing numérique, cette vidéo de 90 secondes approfondit les aspects techniques de la création de vidéos de démonstration de produits SaaS en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. La vidéo présente un style visuel épuré et informatif, idéal pour montrer la polyvalence du logiciel d'enregistrement d'écran et des outils de montage vidéo. En soulignant l'impact de la présentation visuelle sur les taux de conversion, la vidéo fournit des informations précieuses pour optimiser les vidéos de produits et maximiser leur efficacité. Le récit met en évidence le rôle du retour d'information des clients dans la promotion de l'amélioration continue.
Copiez le message
Colle dans la zone de création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi, Agent Vidéo IA travaillant

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos de produits SaaS

Créez facilement des vidéos de produits attrayantes en utilisant les puissantes fonctionnalités de HeyGen.

1
Step 1
Crée ton scénario
Commencez par créer un scénario attrayant qui met en évidence les caractéristiques clés de votre produit SaaS. Utilisez des techniques de narration pour engager votre audience et assurez-vous que votre message soit clair et concis. La fonction de texte en vidéo de HeyGen peut transformer votre scénario en une vidéo captivante.
2
Step 2
Choisis tes visuels
Sélectionne dans l'immense bibliothèque de médias de HeyGen pour trouver les images parfaites qui complètent ton scénario. Intègre des séquences réelles du produit et des animations pour créer une démonstration interactive du produit qui capte l'engagement des utilisateurs.
3
Step 3
Ajouter une voix off et des sous-titres
Améliorez votre vidéo avec la génération de voix off et les capacités de sous-titrage de HeyGen. Cela garantit que votre message soit accessible et attrayant, augmentant le nombre de vues et le taux de clics sur votre vidéo de démonstration de produit.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois que votre vidéo est terminée, utilisez les contrôles de marque HeyGen pour ajouter votre logo et ajuster les couleurs. Exportez votre vidéo dans le format d'aspect souhaité et partagez-la sur différentes plateformes pour maximiser les taux de conversion et recueillir des avis précieux de la part des clients.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos pour les produits SaaS en proposant des outils qui améliorent l'engagement des utilisateurs et augmentent les taux de conversion grâce à des démonstrations de produits interactives et attrayantes.

Présentez des histoires de réussite de clients avec des vidéos attrayantes d'IA

Highlight real product footage and customer feedback to build trust and enhance user engagement.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut améliorer la vidéo de démonstration de mon produit SaaS ?

HeyGen propose un ensemble complet d'outils pour créer des vidéos de démonstration de produits SaaS attrayantes, y compris des avatars IA et des capacités de texte en vidéo. Ces caractéristiques aident à élaborer des démos de produits interactives qui captivent votre audience et augmentent l'engagement des utilisateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de produits de premier plan ?

HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos de produits de premier plan en proposant des modèles personnalisables, une génération de voix off et des contrôles de marque. Ces caractéristiques vous permettent de créer des vidéos de produits visuellement attrayantes et spécifiques à votre marque qui communiquent votre message de manière efficace.

Peut HeyGen prendre en charge des démonstrations interactives de produits ?

Oui, HeyGen prend en charge les démonstrations de produits interactives en utilisant des animations et des parcours interactifs. Ces éléments améliorent les techniques de narration, rendant vos démonstrations de produits plus attrayantes et informatives.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des vidéos de produits attrayantes ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos de produits attrayantes grâce à sa bibliothèque de médias, son support de stock et ses capacités de redimensionnement de rapport d'aspect. Ces outils garantissent que vos vidéos soient visuellement frappantes et optimisées pour différentes plateformes, améliorant ainsi le nombre de vues et les taux de clics.

