HeyGen est idéal pour créer des vidéos de produits attrayantes grâce à sa bibliothèque de médias, son support de stock et ses capacités de redimensionnement de rapport d'aspect. Ces outils garantissent que vos vidéos soient visuellement frappantes et optimisées pour différentes plateformes, améliorant ainsi le nombre de vues et les taux de clics.