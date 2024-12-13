Générateur de Vidéos Produit SaaS : Créez des Démos & Explications
Transformez vos démonstrations de produit en récits visuels captivants en utilisant notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative interactive de 90 secondes conçue pour les équipes de vente et les responsables de la réussite client, démontrant les fonctionnalités clés. Adoptez un style visuel dynamique avec des annotations à l'écran et une voix d'avatar AI amicale et informative pour guider les spectateurs. Exploitez nos avatars AI et divers modèles & scènes pour construire un récit captivant pour vos démonstrations de produit interactives.
Imaginez devoir former de nouveaux utilisateurs sur un flux de travail logiciel complexe. Produisez un tutoriel technique de 2 minutes pour les développeurs de logiciels et les formateurs techniques, avec un style visuel d'enregistrement d'écran détaillé et étape par étape. Narrez avec une voix off calme, précise et éducative, et assurez la clarté avec des sous-titres. Mettez en avant la puissance de notre outil de démonstration produit en utilisant l'enregistreur d'écran et de caméra pour capturer des actions précises et générer des liens traçables pour le suivi des performances.
Adaptez sans effort votre contenu marketing pour chaque plateforme avec une vidéo de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu. Employez un style visuel riche, montrant dynamiquement divers ratios d'aspect. Utilisez une voix AI énergique et dynamique et utilisez le redimensionnement & les exportations de ratio d'aspect pour un ajustement parfait sur tous les appareils. Améliorez l'attrait visuel en intégrant des ressources de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, assurant une optimisation mobile et de bureau pour tout votre contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Générez rapidement des vidéos de démonstration produit captivantes pour des campagnes publicitaires afin de stimuler l'acquisition et l'engagement des utilisateurs.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos explicatives courtes et dynamiques et des points forts de produit pour les réseaux sociaux, augmentant la notoriété de la marque et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration produit SaaS ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de démonstration produit SaaS professionnelles en combinant des enregistrements d'écran et de caméra avec des voix off AI. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script accélère la production de contenu, faisant de HeyGen un outil puissant pour les démonstrations de produit.
Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de démonstration produit ?
HeyGen fournit des contrôles techniques étendus pour personnaliser vos vidéos de démonstration produit, y compris le redimensionnement du ratio d'aspect et des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre récit visuel est cohérent sur tout le contenu marketing, optimisé pour diverses plateformes.
Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos explicatives sont optimisées pour la distribution ?
HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos explicatives pour divers canaux de distribution grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement du ratio d'aspect et des options d'exportation polyvalentes. Vous pouvez facilement partager et suivre ces vidéos de démonstration produit avec des liens traçables, assurant une large portée et des insights de performance.
Quelles capacités AI alimentent le générateur de vidéos produit SaaS de HeyGen ?
HeyGen exploite une AI avancée pour son générateur de vidéos produit SaaS, avec des avatars AI et une génération de voix off sophistiquée à partir de scripts texte-à-vidéo. Ces fonctionnalités techniques de base permettent une production rapide de vidéos explicatives de haute qualité sans compétences étendues en montage vidéo.