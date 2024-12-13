Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation Produit SaaS

Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, démontrant comment HeyGen fonctionne en tant que créateur de vidéos de formation SaaS. Le style visuel doit être épuré et informatif, incorporant des superpositions animées pour mettre en avant les fonctionnalités clés, tandis qu'une voix off professionnelle guide les spectateurs. Mettez l'accent sur la facilité de génération de vidéos de formation produit détaillées en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour simplifier le processus d'intégration.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration produit de 90 secondes destinée aux clients B2B potentiels, illustrant une nouvelle fonctionnalité spécifique au sein d'une plateforme SaaS. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec des transitions dynamiques, complété par une voix off amicale et entraînante. Montrez comment les avatars AI peuvent personnaliser l'expérience de démonstration, rendant les vidéos de démonstration de produits complexes plus accessibles et engageantes pour les présentations de vente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing, détaillant les avantages d'une nouvelle mise à jour de service. L'esthétique visuelle doit être vibrante et marquée, incorporant des éléments de type infographique, accompagnée d'une musique de fond énergique et d'une narration claire. Démontrez comment l'utilisation de modèles et de scènes personnalisables simplifie la création de vidéos explicatives convaincantes sans connaissances approfondies en design.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel vidéo de 2 minutes pour les utilisateurs existants, expliquant un processus de dépannage courant pour une application SaaS. La présentation visuelle doit être étape par étape et axée sur la capture d'écran avec des annotations claires, soutenue par une voix off calme et instructive. Mettez en avant l'utilité des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et la clarté des tutoriels vidéo détaillés, surtout dans des environnements bruyants ou pour les non-natifs.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Produit SaaS

Créez facilement des vidéos de formation produit SaaS engageantes et des démonstrations qui éduquent les utilisateurs et simplifient l'intégration avec des outils puissants basés sur l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par coller votre script ou choisir parmi une bibliothèque de modèles personnalisables pour générer rapidement vos scènes vidéo initiales. Cela exploite la puissance du texte-à-vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos idées.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation, ajoutant une touche humaine sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs. Améliorez vos scènes avec des médias de stock pertinents pour illustrer efficacement les points clés.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Voix
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script. Ensuite, intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'image et la résolution souhaités. Utilisez les fonctionnalités de partage intelligent pour distribuer facilement vos vidéos de formation complètes sur diverses plateformes et atteindre votre public où qu'il soit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la Création de Démos Produit

Produisez rapidement des vidéos de démonstration produit convaincantes et du contenu explicatif en utilisant l'AI, mettant en valeur les fonctionnalités efficacement sans effort considérable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen automatise-t-il la création de vidéos de formation produit SaaS ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation produit SaaS grâce à sa plateforme AI générative. Les utilisateurs peuvent convertir du texte en vidéo à l'aide d'un script, en utilisant des avatars AI et une génération vidéo automatisée pour créer rapidement des tutoriels vidéo convaincants et des vidéos de démonstration produit sans montage complexe.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les modèles vidéo afin d'assurer la cohérence de la marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris votre logo et des couleurs spécifiques, et choisir parmi une variété de modèles et de scènes personnalisables pour s'aligner sur l'esthétique de votre entreprise pour toutes les vidéos explicatives.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour la génération de voix off et les capacités linguistiques ?

Oui, HeyGen intègre une génération de voix off AI avancée pour fournir une narration naturelle pour vos vidéos. Cette plateforme AI générative prend également en charge les sous-titres/captions, améliorant l'accessibilité et facilitant la traduction potentielle des langues pour un public mondial.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des vidéos explicatives efficaces ?

HeyGen est une plateforme AI générative puissante conçue pour créer facilement des vidéos explicatives efficaces. Elle vous permet de transformer du texte en vidéo, en utilisant des avatars AI et une bibliothèque multimédia, garantissant que votre message est transmis clairement et professionnellement grâce à la génération vidéo automatisée.

