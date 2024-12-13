Générateur de Vidéos de Démonstration de Produit SaaS pour des Démos Engagantes

Créez des vidéos de démonstration de produit captivantes avec facilité en utilisant nos modèles et scènes diversifiés pour un impact instantané.

Créez une vidéo concise d'une minute destinée aux équipes de vente et aux responsables de comptes, démontrant une fonctionnalité clé de notre générateur de vidéos de démonstration de produit SaaS. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant un logiciel d'enregistrement d'écran pour mettre en avant les flux de travail essentiels, complété par une voix off générée par l'IA claire et confiante. Assurez-vous que la vidéo exploite la capacité robuste de génération de voix off de HeyGen pour transmettre des messages percutants de manière efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction détaillée de deux minutes pour les chefs de produit et le personnel de support technique, présentant les fonctionnalités avancées et la fonctionnalité de notre plateforme. Adoptez un style visuel technique et précis avec des guides pas à pas, augmentés par du texte à l'écran et des annotations. L'audio doit être informatif et stable, créé en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir précision et cohérence dans toutes les explications techniques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing engageante de 90 secondes destinée aux spécialistes du marketing et aux équipes de génération de demande, mettant en avant comment ils peuvent mesurer le succès à l'aide de liens traçables. Le design visuel doit être moderne et dynamique, avec des transitions vibrantes et une musique de fond entraînante. Intégrez les avatars IA de HeyGen pour personnaliser la présentation, créant un récit attrayant et convaincant pour la maturation des prospects.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration conviviale de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs, en mettant l'accent sur la simplicité de la création sans code au sein de notre logiciel de démonstration de produit en ligne. L'approche visuelle doit être lumineuse et accueillante, avec des animations simples et des superpositions de texte claires et concises. L'audio doit maintenir un ton amical et accessible, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes, rendant l'expérience utilisateur initiale fluide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Démonstration de Produit SaaS

Créez sans effort des vidéos de démonstration de produit engageantes qui captent l'attention et montrent clairement la valeur de votre solution SaaS à votre audience.

1
Step 1
Enregistrez Votre Expérience Produit
Utilisez le "logiciel d'enregistrement d'écran" intégré pour capturer les fonctionnalités clés et les flux de travail de votre produit SaaS directement depuis votre navigateur ou votre bureau, garantissant des visuels précis du produit.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off et Avatars IA
Générez des "voix off IA" convaincantes à partir de votre script, ou sélectionnez un avatar IA pour narrer votre démo, améliorant la clarté et l'engagement.
3
Step 3
Sélectionnez des Modèles et Éléments de Marque
Choisissez parmi une variété de "modèles de vidéo" visuellement attrayants et de scènes pour structurer efficacement votre démo. Appliquez facilement le logo et les couleurs de votre marque pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Démo
Générez votre vidéo de démonstration de produit de haute qualité et "partagez facilement les vidéos" avec votre audience en utilisant des liens traçables, ou téléchargez-la pour d'autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client avec des Démos

.

Développez des vidéos IA engageantes pour montrer comment les clients utilisent avec succès votre produit SaaS, renforçant la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit SaaS professionnelles ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos de démonstration de produit SaaS en offrant des fonctionnalités avancées d'IA, y compris le texte à vidéo à partir d'un script et des voix off IA. Cela permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de démonstration de produit de haute qualité sans outils de montage vidéo étendus.

HeyGen peut-il créer des démos de produit interactives avec des éléments engageants ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des démos de produit interactives engageantes avec des fonctionnalités telles que des points chauds et des scénarios à embranchements. Vous pouvez incorporer des éléments d'appel à l'action clairs, permettant une expérience utilisateur personnalisée et dynamique.

Quelles capacités d'enregistrement et de montage HeyGen offre-t-il pour les démos de produit ?

HeyGen fournit un logiciel d'enregistrement d'écran robuste et un enregistreur de webcam pour capturer votre produit en action. Notre plateforme intuitive vous permet de télécharger et de monter facilement vos séquences, garantissant un processus de création sans code fluide pour vos vidéos de démonstration de produit.

Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque et la personnalisation dans les démos de produit ?

HeyGen soutient une forte image de marque grâce à des modèles de vidéo personnalisables et des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. En tirant parti des fonctionnalités d'IA, vous pouvez également ajouter de la personnalisation à vos vidéos de démonstration de produit, créant une expérience unique et cohérente pour votre audience avec des graphismes haute résolution.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo