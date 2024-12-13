Créez une vidéo concise d'une minute destinée aux équipes de vente et aux responsables de comptes, démontrant une fonctionnalité clé de notre générateur de vidéos de démonstration de produit SaaS. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant un logiciel d'enregistrement d'écran pour mettre en avant les flux de travail essentiels, complété par une voix off générée par l'IA claire et confiante. Assurez-vous que la vidéo exploite la capacité robuste de génération de voix off de HeyGen pour transmettre des messages percutants de manière efficace.

