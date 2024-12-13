Générateur de vidéos d'onboarding SaaS : Créez des guides engageants rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives et de formation percutantes, en exploitant la conversion avancée texte-en-vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour présenter aux nouveaux utilisateurs les fonctionnalités principales d'une plateforme SaaS de pointe, en utilisant un avatar AI amical pour les guider à travers les premières étapes. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré et moderne avec une génération de voix off professionnelle et apaisante, conçue pour des professionnels occupés cherchant un onboarding rapide et efficace. Concentrez-vous sur la mise en avant des fonctionnalités clés pour améliorer l'engagement des utilisateurs dès le départ.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un scénario où un chef de produit doit annoncer rapidement une mise à jour de fonctionnalité pour leur logiciel. Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, mettant en avant la nouvelle fonctionnalité avec des visuels engageants. Le public cible est constitué d'utilisateurs expérimentés existants qui ont besoin de mises à jour concises et exploitables, présentées avec un style visuel et audio rapide et énergique, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Comment une entreprise mondiale peut-elle former efficacement sa main-d'œuvre diversifiée sur les politiques de conformité ? Concevez une vidéo de formation complète de 2 minutes présentant un style visuel soigné et informatif et une génération de voix off professionnelle, localisée pour plusieurs régions. Cette vidéo, destinée aux employés de divers départements et langues, devrait tirer parti des capacités de vidéos multilingues en incorporant des sous-titres clairs et potentiellement des voix off dans différentes langues, rendant l'information complexe digeste et universellement accessible.
Exemple de Prompt 3
Boostez l'impact de votre campagne marketing en créant une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes conçue pour attirer des clients potentiels vers un nouvel essai logiciel. Utilisez des modèles personnalisables de la bibliothèque multimédia pour assembler rapidement une publicité courte et visuellement attrayante qui communique la proposition de valeur principale. Le style visuel et audio doit être vibrant, énergique, et comporter une musique entraînante, s'adressant directement aux équipes marketing à la recherche d'outils d'engagement utilisateur rapides et percutants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre générateur de vidéos d'onboarding SaaS

Créez rapidement des vidéos d'onboarding engageantes générées par AI pour améliorer l'engagement des utilisateurs et guider efficacement les nouveaux utilisateurs à travers votre produit.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script d'onboarding dans la plateforme. Notre capacité de "Texte-en-vidéo à partir d'un script" transformera votre texte en une narration vidéo dynamique, posant les bases d'une expérience d'onboarding claire et concise.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque, et sélectionnez un modèle personnalisable qui s'aligne avec l'esthétique de votre produit. Ces visuels capteront l'attention et rendront vos vidéos d'onboarding engageantes.
3
Step 3
Personnalisez et peaufinez
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs de marque. Utilisez la "génération de voix off" pour vous assurer que votre message est parfaitement clair, rendant votre vidéo professionnelle et conforme à votre marque.
4
Step 4
Exportez votre vidéo d'onboarding
Une fois finalisée, exportez votre vidéo d'onboarding SaaS de haute qualité dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Profitez du résultat de la "génération automatisée de vidéos" et donnez du pouvoir à vos utilisateurs dès le premier jour.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'adoption avec des histoires de réussite

.

Engagez de nouveaux utilisateurs en mettant en valeur la valeur du produit à travers des histoires de réussite client captivantes générées par AI, intégrées dans le parcours d'onboarding.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que HeyGen et comment simplifie-t-il la création de vidéos ?

HeyGen est une plateforme avancée de vidéos générées par AI qui simplifie considérablement la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles à partir de texte. Il permet aux entreprises de créer efficacement du contenu engageant sans compétences de montage étendues ou ressources de production vidéo traditionnelles, rationalisant l'ensemble du processus d'outils de création vidéo.

Comment fonctionnent les Avatars AI et les fonctionnalités texte-en-vidéo de HeyGen ?

HeyGen utilise des Avatars AI sophistiqués qui peuvent être animés à partir d'un script, générant automatiquement des voix off réalistes et une synchronisation labiale. Cette technologie de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script simplifie la production de contenu, vous permettant de transformer du contenu écrit en présentations dynamiques avec facilité et précision.

HeyGen peut-il être utilisé pour des besoins vidéo spécifiques aux entreprises comme la formation ou les démonstrations de produits ?

Absolument, HeyGen propose des modèles personnalisables idéaux pour générer une variété de contenus d'entreprise, y compris des vidéos de formation, des vidéos de démonstration de produits et des vidéos d'onboarding SaaS. Notre plateforme facilite la génération automatisée de vidéos, rendant simple l'adaptation et la personnalisation du contenu pour des publics divers et des objectifs d'engagement utilisateur.

HeyGen prend-il en charge la production de vidéos multilingues et la génération de sous-titres ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues et offre des capacités robustes de génération de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale. Sa technologie avancée de synthèse vocale permet une génération de voix off de haute qualité dans plusieurs langues, rendant votre contenu universellement percutant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo