Générateur de vidéos d'onboarding SaaS : Créez des guides engageants rapidement
Créez facilement des vidéos explicatives et de formation percutantes, en exploitant la conversion avancée texte-en-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un scénario où un chef de produit doit annoncer rapidement une mise à jour de fonctionnalité pour leur logiciel. Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, mettant en avant la nouvelle fonctionnalité avec des visuels engageants. Le public cible est constitué d'utilisateurs expérimentés existants qui ont besoin de mises à jour concises et exploitables, présentées avec un style visuel et audio rapide et énergique, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Comment une entreprise mondiale peut-elle former efficacement sa main-d'œuvre diversifiée sur les politiques de conformité ? Concevez une vidéo de formation complète de 2 minutes présentant un style visuel soigné et informatif et une génération de voix off professionnelle, localisée pour plusieurs régions. Cette vidéo, destinée aux employés de divers départements et langues, devrait tirer parti des capacités de vidéos multilingues en incorporant des sous-titres clairs et potentiellement des voix off dans différentes langues, rendant l'information complexe digeste et universellement accessible.
Boostez l'impact de votre campagne marketing en créant une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes conçue pour attirer des clients potentiels vers un nouvel essai logiciel. Utilisez des modèles personnalisables de la bibliothèque multimédia pour assembler rapidement une publicité courte et visuellement attrayante qui communique la proposition de valeur principale. Le style visuel et audio doit être vibrant, énergique, et comporter une musique entraînante, s'adressant directement aux équipes marketing à la recherche d'outils d'engagement utilisateur rapides et percutants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Boostez l'engagement d'onboarding avec l'AI.
Exploitez les vidéos générées par AI pour rendre l'onboarding SaaS plus interactif, améliorant significativement l'engagement et la rétention des utilisateurs.
Échelle de production de contenu d'onboarding.
Générez efficacement des cours d'onboarding diversifiés et des vidéos explicatives, atteignant une base d'utilisateurs mondiale avec une création automatisée et alimentée par AI.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce que HeyGen et comment simplifie-t-il la création de vidéos ?
HeyGen est une plateforme avancée de vidéos générées par AI qui simplifie considérablement la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles à partir de texte. Il permet aux entreprises de créer efficacement du contenu engageant sans compétences de montage étendues ou ressources de production vidéo traditionnelles, rationalisant l'ensemble du processus d'outils de création vidéo.
Comment fonctionnent les Avatars AI et les fonctionnalités texte-en-vidéo de HeyGen ?
HeyGen utilise des Avatars AI sophistiqués qui peuvent être animés à partir d'un script, générant automatiquement des voix off réalistes et une synchronisation labiale. Cette technologie de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script simplifie la production de contenu, vous permettant de transformer du contenu écrit en présentations dynamiques avec facilité et précision.
HeyGen peut-il être utilisé pour des besoins vidéo spécifiques aux entreprises comme la formation ou les démonstrations de produits ?
Absolument, HeyGen propose des modèles personnalisables idéaux pour générer une variété de contenus d'entreprise, y compris des vidéos de formation, des vidéos de démonstration de produits et des vidéos d'onboarding SaaS. Notre plateforme facilite la génération automatisée de vidéos, rendant simple l'adaptation et la personnalisation du contenu pour des publics divers et des objectifs d'engagement utilisateur.
HeyGen prend-il en charge la production de vidéos multilingues et la génération de sous-titres ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues et offre des capacités robustes de génération de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale. Sa technologie avancée de synthèse vocale permet une génération de voix off de haute qualité dans plusieurs langues, rendant votre contenu universellement percutant.