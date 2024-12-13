Créateur de vidéos marketing SaaS : Créez des Promos SaaS Époustouflantes

Transformez des fonctionnalités complexes en démonstrations de produits captivantes et vidéos promo avec des visuels professionnels utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo promo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises pour mettre en avant votre SaaS en tant que créateur de vidéos marketing. Le style visuel et audio doit être énergique et moderne, utilisant une musique de fond entraînante et une voix off claire générée directement par les capacités de HeyGen pour transmettre rapidement la notoriété de votre solution innovante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes présentant une fonctionnalité complexe de votre produit SaaS pour les clients potentiels évaluant des solutions. Le style visuel et audio doit être propre et professionnel, avec un accent sur des vidéos de démonstration de produit claires, complétées par du texte à l'écran et des transitions fluides, en tirant parti des fonctionnalités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et de sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de campagne marketing engageante de 60 secondes conçue pour les équipes marketing SaaS, mettant en avant comment votre plateforme aide à l'Amélioration de la Conversion grâce à des Visuels Professionnels. Le style doit être soigné et persuasif, incorporant des graphiques dynamiques et un avatar AI autoritaire, enrichi par les avatars AI de HeyGen et le support de sa vaste bibliothèque multimédia.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une annonce concise de 15 secondes sur les réseaux sociaux pour annoncer une nouvelle fonctionnalité SaaS, destinée aux abonnés actuels et aux premiers utilisateurs. Cette vidéo doit être tendance et rapide avec des graphiques visuellement attrayants et une musique accrocheuse, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que les modèles préconçus optimisés pour SaaS pour une création rapide de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos marketing SaaS

Produisez rapidement des vidéos marketing et de démonstration de produit SaaS captivantes en utilisant l'AI de HeyGen, conçue pour améliorer la notoriété de la marque et stimuler les conversions.

1
Step 1
Créez votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par taper ou coller votre script, ou choisissez parmi notre bibliothèque de **modèles optimisés pour SaaS** conçus pour diverses campagnes marketing. Notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" convertit instantanément vos idées en un storyboard visuel, posant les bases de votre vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI et Voix Off
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant un **avatar AI** pour présenter votre message. Améliorez la clarté et le professionnalisme en générant une "Génération de voix off" naturelle à l'aide de voix off AI avancées, garantissant que votre message résonne avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Ajoutez des Visuels
Renforcez l'identité de votre marque en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour correspondre à l'esthétique de votre entreprise. Enrichissez davantage votre vidéo avec des visuels de soutien de notre "Bibliothèque multimédia/support de stock" ou en ajoutant des "Sous-titres" pour l'accessibilité, augmentant la **notoriété de la marque**.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le "Redimensionnement des ratios d'aspect et exports" pour l'adapter à différentes plateformes comme les **réseaux sociaux** ou les intégrations sur site web. Téléchargez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête à dynamiser vos campagnes marketing et à renforcer votre prospection commerciale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

.

Mettez efficacement en avant les réussites de vos clients à travers des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance et démontrant la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les entreprises SaaS à améliorer leurs campagnes marketing globales et la notoriété de leur marque ?

HeyGen permet aux entreprises SaaS de créer du contenu visuel convaincant de manière efficace, augmentant la notoriété de la marque et améliorant l'Amélioration de la Conversion à travers les campagnes marketing. Notre plateforme de création de vidéos AI permet une production rapide de vidéos explicatives SaaS engageantes et de vidéos promo.

HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos promo professionnelles et des vidéos de démonstration de produit pour SaaS ?

Oui, HeyGen est conçu comme un puissant Générateur de Vidéos SaaS, vous permettant de produire facilement des vidéos promo de haute qualité et des vidéos de démonstration de produit détaillées. Utilisez nos modèles personnalisables optimisés pour SaaS et nos avatars AI pour mettre en valeur des fonctionnalités complexes avec des Visuels Professionnels.

Quelles caractéristiques uniques font de HeyGen un créateur de vidéos marketing SaaS efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos marketing SaaS de premier plan en transformant le texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off AI réalistes. Cela simplifie considérablement la production vidéo, vous aidant à générer rapidement du contenu dynamique pour les campagnes marketing.

HeyGen propose-t-il des solutions personnalisées pour l'intégration de la marque SaaS et diverses plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour assurer une intégration transparente de l'identité de votre marque SaaS dans chaque vidéo. Adaptez facilement votre contenu pour divers canaux de médias sociaux et de prospection commerciale avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et les modèles personnalisés.

