Créateur de Vidéos Explicatives de Fonctionnalités SaaS : Créez des Démos Engagantes
Créez sans effort des vidéos produit explicatives et animées époustouflantes grâce à une génération puissante de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment configurer rapidement leur premier projet en utilisant la plateforme. Le style visuel et audio doit être convivial et simple, avec un guide étape par étape comprenant des enregistrements d'écran utiles, et une voix off rassurante générée à partir de texte, rendant les fonctionnalités complexes accessibles grâce à des modèles et des scènes facilement disponibles.
Créez une vidéo AI élégante de 30 secondes pour les responsables de marque, illustrant les puissantes options de personnalisation pour le branding au sein de l'outil SaaS. Employez un style visuel sophistiqué et minimaliste avec des transitions élégantes et un design sonore net, permettant le redimensionnement précis des rapports d'aspect et les exportations de contenu de marque, enrichis par une bibliothèque multimédia riche pour maintenir la cohérence visuelle.
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour l'intégration des utilisateurs destinée aux équipes de réussite client, simplifiant le processus de configuration initiale pour les nouveaux utilisateurs. La vidéo doit avoir une approche visuelle éducative et engageante, incorporant des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité et une voix off humaine et informée générée à partir d'un script détaillé, garantissant que les nouveaux utilisateurs saisissent rapidement les fonctionnalités clés et réduisent les frictions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Produit et l'Intégration.
Créez des vidéos produit explicatives engageantes et des tutoriels d'intégration utilisateur pour améliorer la compréhension et la rétention des utilisateurs.
Développez des Publicités Vidéo SaaS Efficaces.
Produisez rapidement des publicités vidéo SaaS percutantes pour mettre en avant de nouvelles fonctionnalités et stimuler l'acquisition de clients efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives animées convaincantes pour mon produit ou service ?
HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos explicatives animées de haute qualité en transformant des scripts en visuels captivants. Utilisez notre créateur de vidéos AI avancé avec des capacités de génération de texte en vidéo et de voix off professionnelle pour donner vie à vos concepts. Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles vidéo et personnalisez-les pour correspondre à l'histoire unique de votre marque.
HeyGen peut-il aider à développer des styles visuels uniques pour mes publicités vidéo SaaS ?
Absolument. HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour garantir que vos publicités vidéo SaaS se démarquent. Vous pouvez exploiter divers avatars AI, appliquer les couleurs et logos spécifiques de votre marque avec des contrôles de branding robustes, et intégrer des médias riches de notre bibliothèque, permettant un design visuel unique adapté à votre campagne.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos produit explicatives et améliorer visuellement l'intégration des utilisateurs ?
HeyGen simplifie la création de vidéos produit explicatives engageantes et de supports pour une intégration utilisateur fluide. Avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, vous pouvez facilement combiner des scènes, ajouter des médias personnalisés, et inclure des sous-titres/captions automatiques pour la clarté et l'accessibilité, garantissant que votre audience saisit chaque détail.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de storyboard et de design visuel pour les vidéos explicatives ?
HeyGen simplifie le storyboard et le design visuel en offrant une suite complète pour le logiciel de vidéos explicatives. Vous pouvez rapidement assembler votre narration en utilisant des modèles et scènes préconçus, puis enrichir votre vidéo avec des ressources d'une vaste bibliothèque multimédia riche ou vos propres téléchargements, simplifiant le flux créatif du concept à la réalisation.