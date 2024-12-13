Créateur de Vidéos Explicatives de Fonctionnalités SaaS : Créez des Démos Engagantes

Créez sans effort des vidéos produit explicatives et animées époustouflantes grâce à une génération puissante de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment configurer rapidement leur premier projet en utilisant la plateforme. Le style visuel et audio doit être convivial et simple, avec un guide étape par étape comprenant des enregistrements d'écran utiles, et une voix off rassurante générée à partir de texte, rendant les fonctionnalités complexes accessibles grâce à des modèles et des scènes facilement disponibles.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo AI élégante de 30 secondes pour les responsables de marque, illustrant les puissantes options de personnalisation pour le branding au sein de l'outil SaaS. Employez un style visuel sophistiqué et minimaliste avec des transitions élégantes et un design sonore net, permettant le redimensionnement précis des rapports d'aspect et les exportations de contenu de marque, enrichis par une bibliothèque multimédia riche pour maintenir la cohérence visuelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour l'intégration des utilisateurs destinée aux équipes de réussite client, simplifiant le processus de configuration initiale pour les nouveaux utilisateurs. La vidéo doit avoir une approche visuelle éducative et engageante, incorporant des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité et une voix off humaine et informée générée à partir d'un script détaillé, garantissant que les nouveaux utilisateurs saisissent rapidement les fonctionnalités clés et réduisent les frictions.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives de Fonctionnalités SaaS

Créez facilement des vidéos produit explicatives et animées engageantes pour clarifier les fonctionnalités et améliorer la compréhension des utilisateurs sans montage complexe.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Explicative
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour communiquer visuellement vos fonctionnalités SaaS efficacement.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Personnalisez
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu. Améliorez votre vidéo en ajoutant le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent et professionnel.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Ajoutez des Détails
Transformez votre script en discours naturel avec une génération avancée de voix off. Incluez des messages clés pour expliquer clairement les fonctionnalités du produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en définissant le rapport d'aspect souhaité. Ensuite, exportez votre vidéo explicative polie pour la partager facilement sur tous vos canaux de marketing et d'intégration, rendant vos fonctionnalités faciles à comprendre.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Démos de Fonctionnalités Sociales Engagantes

.

Générez des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de présenter des fonctionnalités SaaS spécifiques et attirer de nouveaux utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives animées convaincantes pour mon produit ou service ?

HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos explicatives animées de haute qualité en transformant des scripts en visuels captivants. Utilisez notre créateur de vidéos AI avancé avec des capacités de génération de texte en vidéo et de voix off professionnelle pour donner vie à vos concepts. Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles vidéo et personnalisez-les pour correspondre à l'histoire unique de votre marque.

HeyGen peut-il aider à développer des styles visuels uniques pour mes publicités vidéo SaaS ?

Absolument. HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour garantir que vos publicités vidéo SaaS se démarquent. Vous pouvez exploiter divers avatars AI, appliquer les couleurs et logos spécifiques de votre marque avec des contrôles de branding robustes, et intégrer des médias riches de notre bibliothèque, permettant un design visuel unique adapté à votre campagne.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos produit explicatives et améliorer visuellement l'intégration des utilisateurs ?

HeyGen simplifie la création de vidéos produit explicatives engageantes et de supports pour une intégration utilisateur fluide. Avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, vous pouvez facilement combiner des scènes, ajouter des médias personnalisés, et inclure des sous-titres/captions automatiques pour la clarté et l'accessibilité, garantissant que votre audience saisit chaque détail.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de storyboard et de design visuel pour les vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie le storyboard et le design visuel en offrant une suite complète pour le logiciel de vidéos explicatives. Vous pouvez rapidement assembler votre narration en utilisant des modèles et scènes préconçus, puis enrichir votre vidéo avec des ressources d'une vaste bibliothèque multimédia riche ou vos propres téléchargements, simplifiant le flux créatif du concept à la réalisation.

