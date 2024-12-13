Générateur de vidéos explicatives de fonctionnalités SaaS : Créez des démos engageantes

Transformez vos scripts en démos de produits engageantes et vidéos d'intégration utilisateur instantanément avec les puissantes capacités de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit professionnelle de 45 secondes destinée aux clients B2B potentiels envisageant un nouvel outil SaaS de gestion de projet, en mettant l'accent sur une narration visuelle efficace. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et informatif, avec des démonstrations à l'écran nettes et une voix off calme et autoritaire pour transmettre la crédibilité. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour structurer un récit convaincant qui met en avant une fonctionnalité d'intégration clé, améliorant la présentation et l'impact global.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur le mode d'emploi d'un produit pour les utilisateurs existants ayant des difficultés avec un paramètre avancé spécifique dans leur CRM SaaS, offrant une solution rapide. La vidéo doit adopter une approche visuelle de style tutoriel direct avec des enregistrements d'écran étape par étape, accompagnée d'une voix off joyeuse et utile et de sous-titres/captions cruciaux pour l'accessibilité. Cela exploitera la capacité de HeyGen à générer ces sous-titres directement à partir d'un script de texte à vidéo, garantissant clarté et facilité de compréhension pour tous les utilisateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour SaaS conçue pour attirer l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux, en promouvant les capacités uniques d'automatisation pilotées par l'AI d'une plateforme d'analyse marketing. Le style visuel doit être rapide et visuellement frappant, utilisant des graphiques audacieux et un mouvement engageant, soutenu par une bande sonore énergique et moderne sans voix off étendue, et optimisé grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes sociales. Cette pièce marketing rapide devrait inciter les spectateurs à en savoir plus sur l'efficacité du produit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos explicatives de fonctionnalités SaaS

Générez des vidéos explicatives convaincantes pour vos fonctionnalités SaaS avec des outils alimentés par l'AI, du script à la visualisation époustouflante en quelques minutes.

1
Step 1
Créez votre script ou choisissez un modèle
Commencez par générer un script avec l'AI. Notre plateforme exploite la capacité "Texte à vidéo à partir d'un script" pour transformer vos idées directement en contenu vidéo explicatif concis.
2
Step 2
Ajoutez des visuels avec des avatars AI
Améliorez votre histoire en intégrant des visuels engageants. Choisissez parmi notre large gamme d'avatars AI pour présenter votre contenu, ajoutant une touche humaine dynamique à vos démonstrations de produits.
3
Step 3
Appliquez votre marque et générez une voix off
Personnalisez votre vidéo avec l'identité de votre marque en utilisant les "Contrôles de branding" pour les logos et les couleurs. Ensuite, ajoutez une voix off professionnelle à votre script, générée avec une AI avancée.
4
Step 4
Exportez votre vidéo explicative animée
Une fois votre vidéo terminée, finalisez et "Exportez" votre création de haute qualité. Vous pouvez ajuster le rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre vidéo explicative animée finale est parfaite pour tout public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'intégration utilisateur et les modes d'emploi de produits

.

Améliorez l'intégration utilisateur et les vidéos de mode d'emploi de produits avec l'AI, garantissant que les utilisateurs saisissent rapidement les fonctionnalités et maximisent la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration visuelle créative dans mes vidéos explicatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'élever leur narration visuelle avec une large gamme de modèles vidéo personnalisés et la capacité de créer des vidéos explicatives animées dynamiques. Notre plateforme vous permet de donner vie à votre vision créative sans effort, rendant votre message plus percutant.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de démos de produits et de contenus d'intégration utilisateur ?

HeyGen simplifie la création de démos de produits convaincantes et de vidéos d'intégration utilisateur avec son créateur de vidéos AI intuitif et son éditeur glisser-déposer. Vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité qui explique clairement les fonctionnalités et guide les utilisateurs à travers votre produit.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mon contenu explicatif ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés et des capacités robustes de génération de voix off, transformant le texte en vidéo avec des narrateurs réalistes. Cela vous permet de produire des vidéos explicatives engageantes sans avoir besoin d'engager des acteurs ou d'enregistrer vous-même l'audio.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos explicatives de fonctionnalités SaaS créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, des couleurs de marque spécifiques et d'autres éléments personnalisés dans vos vidéos explicatives de fonctionnalités SaaS. Cela garantit la cohérence et renforce l'identité de votre marque dans tous vos efforts de marketing vidéo.

