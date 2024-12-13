Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos explicatives pour les SaaS avec ses outils avancés de création vidéo, en proposant des vidéos explicatives animées et des créateurs de vidéos assistés par IA qui simplifient le processus. Avec des fonctionnalités telles qu'un éditeur glisser-déposer et des modèles personnalisables, HeyGen assure que vos besoins en matière de création de vidéos explicatives soient satisfaits de manière efficace.