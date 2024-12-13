Créateur de vidéos explicatives : Réalisez facilement des vidéos captivantes pour SaaS

Profitez d'avatars d'intelligence artificielle pour des vidéos explicatives animées dynamiques avec des modèles personnalisables et une intégration parfaite avec les plateformes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple indication en une vidéo complète.

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Destinée aux entrepreneurs ayant des connaissances technologiques, cette vidéo de 60 secondes approfondit la compétence technique des outils de création de vidéos de HeyGen. Expérimentez l'intégration parfaite d'avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir du scénario, ce qui permet une touche personnalisée dans vos vidéos explicatives de SaaS. Le style visuel est élégant et moderne, avec un accent sur des lignes épurées et un design minimaliste, complété par une piste audio sophistiquée. Cette vidéo met en avant la fonction de génération de voix off de HeyGen, parfaite pour ceux qui cherchent à ajouter une voix professionnelle à leur contenu.
Indication 2
Pour les professionnels créatifs et les créateurs de contenu, cette vidéo de 30 secondes met en évidence le potentiel artistique des vidéos explicatives animées de HeyGen. Avec un accent sur les options de marque et le support de bibliothèque de médias/stock, les utilisateurs peuvent créer des récits uniques qui s'alignent avec leur identité de marque. Le style visuel est coloré et imaginatif, avec des animations fantaisistes et une bande sonore amusante. Cette vidéo présente le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations de HeyGen, assurant que votre contenu ait fière allure sur n'importe quelle plateforme.
Indication 3
Dans cette vidéo de 90 secondes, destinée aux éducateurs et formateurs, découvrez les avantages pédagogiques du logiciel de montage vidéo de HeyGen. Apprenez à utiliser la synthèse vocale et les sous-titres pour créer du contenu accessible et informatif. Le style visuel est clair et informatif, avec un accent sur des graphiques faciles à comprendre et une voix off calme et pédagogique. Cette vidéo met en évidence le suivi des performances vidéo de HeyGen, offrant des perspectives sur la façon dont vos vidéos éducatives sont reçues par votre public.
Copier le message
Colle dans le cadre de Création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA en action

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et But

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos explicatives pour les SaaS

Créez des vidéos explicatives attrayantes et professionnelles facilement en utilisant notre plateforme SaaS intuitive.

1
Step 1
Crée ton scénario
Commencez par créer un scénario captivant pour votre vidéo explicative. Utilisez notre fonction de texte en vidéo pour transformer sans effort votre scénario en un storyboard visuel, établissant ainsi les bases de votre vidéo explicative animée.
2
Step 2
Choisis un modèle personnalisable
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables pour correspondre au style de votre marque. Nos modèles offrent un point de départ créatif, vous permettant de vous concentrer sur le contenu tout en assurant une apparence professionnelle.
3
Step 3
Ajouter des avatars IA et des voix off
Améliorez votre vidéo avec des avatars IA et une génération de voix off. Ces caractéristiques donnent vie à votre scénario, ajoutant un élément dynamique et attrayant à votre vidéo explicative.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois que votre vidéo est terminée, utilisez nos options d'exportation pour la télécharger dans le format souhaité. Partagez facilement votre vidéo à travers des plateformes pour atteindre efficacement votre public.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos explicatives pour les SaaS avec ses outils avancés de création vidéo, en proposant des vidéos explicatives animées et des créateurs de vidéos assistés par IA qui simplifient le processus. Avec des fonctionnalités telles qu'un éditeur glisser-déposer et des modèles personnalisables, HeyGen assure que vos besoins en matière de création de vidéos explicatives soient satisfaits de manière efficace.

Présentez des histoires de réussite de clients avec des vidéos d'IA captivantes

Highlight your SaaS solutions' impact through dynamic explainer videos that resonate with potential clients.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos explicatives animées ?

HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer et des modèles personnalisables, ce qui facilite la création de vidéos explicatives animées attrayantes. Avec des avatars IA et des capacités de texte à vidéo, vous pouvez donner vie à vos idées sans effort.

Quelles caractéristiques HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives de SaaS ?

HeyGen propose un ensemble complet d'outils pour la création de vidéos, y compris la conversion de texte en parole et la génération de voiceovers, parfait pour la création de vidéos explicatives de SaaS convaincantes. La plateforme prend également en charge les options de marque pour garantir que vos vidéos soient alignées avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il aider à suivre la performance vidéo ?

Bien que HeyGen excelle dans la création de vidéos, il se concentre sur la fourniture d'outils puissants tels que le support de bibliothèque de médias et le redimensionnement du rapport d'aspect. Pour le suivi des performances des vidéos, une intégration avec des plateformes externes peut être nécessaire.

Quelles options d'exportation sont disponibles avec le logiciel de montage vidéo HeyGen ?

Le logiciel de montage vidéo HeyGen offre des options d'exportation flexibles, te permettant de redimensionner et d'exporter des vidéos dans différents formats d'aspect. Cela garantit que ton contenu soit optimisé pour différentes plateformes et appareils.

