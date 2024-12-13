Créez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux jeunes créateurs de mode, mannequins et stylistes pour présenter leurs dernières œuvres dans des portfolios de mode impressionnants. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et énergique avec des coupes dynamiques, sur une musique électronique entraînante, et inclure une voix off claire et confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, résumant efficacement le thème et l'inspiration de la collection.

Générer une Vidéo