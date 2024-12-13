Créateur de Vidéos de Défilé : Créez des Vidéos de Mode avec l'IA

Générez des moments forts captivants de défilés et des portfolios de mode professionnels en utilisant des capacités puissantes de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes destinée aux jeunes créateurs de mode, mannequins et stylistes pour présenter leurs dernières œuvres dans des portfolios de mode impressionnants. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et énergique avec des coupes dynamiques, sur une musique électronique entraînante, et inclure une voix off claire et confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, résumant efficacement le thème et l'inspiration de la collection.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité dynamique de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux pour les marques de mode, en mettant l'accent sur la création de moments forts engageants sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et visuellement frappant, incorporant des graphismes inspirés de la pop-culture et des audios tendance, complétés par des superpositions de texte concises et percutantes créées à l'aide de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour maximiser l'engagement et les conversions des spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez un élégant clip de 60 secondes pour les organisateurs d'événements de mode ou les créateurs de contenu, idéal pour présenter des défilés de mode virtuels et démontrer la puissance de la création vidéo native par prompt. La vidéo doit exhiber un style visuel cinématographique avec des avatars AI sophistiqués présentant des vêtements au ralenti, accompagnés de musique classique ou d'ambiance. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie à ces créations avec un réalisme inégalé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce rapide de 15 secondes pour les propriétaires de petites entreprises lançant de nouvelles lignes de vêtements. Ce court clip doit présenter un style inspirant et généré par les utilisateurs avec des transitions rapides, souligné par une musique de fond populaire et libre de droits, et des légendes claires et faciles à lire. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement ce contenu promotionnel engageant, assurant un aspect soigné et professionnel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Défilé

Créez sans effort des vidéos captivantes de moments forts de défilé avec l'IA, transformant votre contenu de mode en histoires visuelles engageantes pour les réseaux sociaux et les portfolios.

1
Step 1
Créez Votre Vision de Défilé
Commencez votre projet en fournissant un prompt textuel pour définir votre concept de défilé. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme votre entrée en segments vidéo initiaux, permettant la création vidéo native par prompt.
2
Step 2
Personnalisez Votre Présentation
Élevez votre vidéo de moments forts en ajoutant une narration dynamique à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Affinez le rythme et le flux pour créer une expérience véritablement engageante.
3
Step 3
Affinez les Visuels et le Branding
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo et les schémas de couleurs souhaités avec les contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs). Cette étape est cruciale pour créer des moments forts engageants sur les réseaux sociaux.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre Final
Finalisez votre vidéo de moments forts de défilé en sélectionnant vos options de redimensionnement et d'exportation de format préféré. Produisez une vidéo de moments forts de haute qualité prête à être partagée immédiatement sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Portfolios et Collections de Mode

Présentez visuellement vos dernières créations de mode, défilés ou portfolios créatifs avec un contenu vidéo généré par l'IA, soigné et engageant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos de moments forts ?

HeyGen, en tant que puissant générateur de vidéos AI, permet aux professionnels créatifs de produire sans effort des vidéos de moments forts de haute qualité et des moments forts engageants sur les réseaux sociaux en utilisant des capacités avancées de génération de vidéos AI.

HeyGen prend-il en charge la création vidéo native par prompt ?

Absolument. HeyGen exploite des capacités avancées de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer un simple prompt textuel directement en contenu vidéo captivant, même pour des besoins spécialisés comme un générateur de défilé AI.

Quels types de contenu créatif HeyGen peut-il produire ?

HeyGen excelle dans la génération de moments forts engageants sur les réseaux sociaux et de publicités vidéo performantes. Ses capacités vous permettent de transformer des images d'entrée et des prompts textuels en visuels dynamiques, parfaits pour diverses applications créatives, y compris les portfolios de mode.

HeyGen est-il capable d'améliorations vidéo avancées ?

Oui, HeyGen intègre une AI de mouvement avancée pour prendre en charge des fonctionnalités telles que la génération de voix off et la capacité de retimer précisément les segments vidéo. Il vous permet également de mettre à l'échelle votre sortie de génération vidéo AI en 4K, garantissant une qualité professionnelle supérieure.

