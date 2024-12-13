Créateur de Vidéos ROI : Maximisez l'Impact de Votre Marketing Vidéo

Générez des résultats commerciaux mesurables et économisez des heures avec la création vidéo automatisée, grâce à Text-to-video à partir de script.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes montrant comment obtenir un ROI plus élevé grâce à une création vidéo efficace, ciblant les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être professionnel et visuellement attrayant, utilisant des graphiques vibrants et une voix off confiante et autoritaire, mettant en avant la fonctionnalité de Text-to-video de HeyGen pour souligner la puissance d'un créateur de vidéos ROI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes démontrant l'automatisation simplifiée des flux de travail pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux. Ce court métrage doit présenter des graphiques modernes et rapides et une voix dynamique, en se concentrant sur la façon dont les sous-titres/captions de HeyGen permettent de gagner un temps considérable, transformant des idées complexes en contenu de médias sociaux facilement digestible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les entreprises, illustrant la polyvalence d'un éditeur vidéo AI pour réutiliser du contenu existant en modules de formation nouveaux et engageants. Le style visuel et audio doit être clair, instructif et amical, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter efficacement les informations clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 15 secondes pour les entrepreneurs et les startups, mettant en avant l'impact immédiat des outils vidéo AI sur les efforts de marketing vidéo. Ce court métrage visuellement frappant et concis, livré avec une voix off percutante, doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement des publicités de qualité professionnelle qui captent l'attention du public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos ROI

Découvrez comment la création vidéo alimentée par l'AI économise du temps et des ressources, en fournissant un contenu engageant qui contribue efficacement à vos objectifs commerciaux.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script texte pour générer instantanément du contenu vidéo. Notre fonctionnalité Text-to-video alimentée par l'AI transforme vos mots en une narration visuelle sans effort, donnant un coup de pouce à votre processus créatif.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer une présence à l'écran cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatiques
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs en ajoutant automatiquement des sous-titres et captions précis. Cela garantit que votre message est clair et atteint un public plus large, même sans son.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, optimisés pour différentes plateformes. Ce processus fluide permet une création vidéo évolutive, simplifiant la diffusion de votre contenu et économisant un temps précieux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages en vidéos AI convaincantes, mettant efficacement en avant le succès et renforçant la crédibilité pour générer plus de business.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos engageantes grâce à ses capacités avancées de Text-to-video et ses avatars AI, simplifiant l'ensemble du processus de montage vidéo. Cela permet une création vidéo évolutive, rendant le contenu de haute qualité accessible pour divers besoins marketing.

HeyGen peut-il aider mon entreprise à obtenir un meilleur ROI avec le marketing vidéo ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos ROI en utilisant le montage vidéo automatisé et les outils vidéo AI pour réduire considérablement le temps et les coûts de production. Cette efficacité permet aux entreprises de créer un contenu marketing vidéo plus percutant sans ressources étendues.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer un contenu unique pour les réseaux sociaux avec des avatars AI personnalisés et des contrôles de marque robustes, y compris les logos et les couleurs. Ces fonctionnalités garantissent la cohérence de la marque et permettent un montage vidéo diversifié et personnalisé.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de réutilisation de contenu vidéo ?

HeyGen facilite la réutilisation du contenu vidéo en permettant des ajustements rapides des ratios d'aspect et en générant une transcription automatique pour diverses plateformes. Cette automatisation des flux de travail aide à maximiser la valeur des actifs existants pour des stratégies de marketing vidéo diversifiées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo