Développez une vidéo didactique détaillée de 1,5 minute destinée aux jeunes ingénieurs en robotique, expliquant en profondeur une nouvelle procédure complexe de calibration de robot. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, intégrant des schémas techniques clairs et des animations sophistiquées de modèles 3D, complétées par un style audio autoritaire mais accessible. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour fournir des instructions étape par étape, transformant efficacement des données complexes en une expérience de "créateur de vidéos de formation en robotique" qui assure une compréhension élevée parmi le nouveau personnel technique.

