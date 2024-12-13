Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les passionnés de technologie et les investisseurs potentiels, visant à disséquer les dernières avancées en robotique avec des aperçus visuels dynamiques. L'esthétique souhaitée est futuriste et professionnelle, complétée par une voix off autoritaire mais accessible qui transmet efficacement des informations complexes, montrant comment un créateur de vidéos de rapport en robotique peut simplifier la communication. La capacité de HeyGen à "convertir du texte en vidéo à partir d'un script" sera essentielle pour traduire sans effort des recherches détaillées en une histoire visuelle captivante.

Générer une Vidéo