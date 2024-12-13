Votre Créateur de Vidéos de Feuille de Route pour des Étapes Claires

Concevez des feuilles de route visuelles époustouflantes sans effort en utilisant une large gamme de modèles et de scènes professionnels, rendant les mises à jour claires et engageantes.

Créez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement conçue pour informer les équipes internes et les investisseurs des étapes clés du projet, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude. Le style visuel doit être professionnel et encourageant, avec des graphiques clairs et une voix off confiante et articulée, agissant comme un créateur de vidéo de mise à jour de feuille de route crucial.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation visuelle de 30 secondes engageante pour les clients potentiels, mettant en avant les fonctionnalités à venir avec une esthétique dynamique et moderne. Utilisez les avatars AI de HeyGen et une sélection de modèles et de scènes élégants pour faire ressortir le contenu, complété par une musique de fond entraînante et un ton amical.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les nouveaux employés ou le grand public, simplifiant notre feuille de route numérique complexe. Cette vidéo doit privilégier la clarté et un style visuel amical avec des graphiques animés, en utilisant efficacement les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et en s'appuyant sur sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'annonce inspirante de 30 secondes à l'échelle de l'entreprise, célébrant les réalisations passées et projetant une vision pour les futures vidéos de feuille de route. Le ton doit être célébratoire et tourné vers l'avenir, avec un mélange de visuels percutants et une voix off puissante, facilement optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Feuille de Route

Transformez sans effort votre vision produit en mises à jour vidéo engageantes. Créez des feuilles de route visuelles captivantes avec des outils alimentés par l'IA et partagez vos progrès.

1
Step 1
Créez Votre Script de Feuille de Route
Commencez par définir les étapes clés et les mises à jour de votre feuille de route. Utilisez notre fonction de texte-à-vidéo à partir du script pour convertir rapidement votre contenu en scènes.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des visuels professionnels. Sélectionnez parmi divers modèles et scènes, ou ajoutez des médias stock pour représenter clairement votre feuille de route numérique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Donnez vie à votre feuille de route avec une narration dynamique. Générez des voix off au son naturel, ou utilisez des avatars AI pour présenter vos mises à jour avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de feuille de route avec des contrôles de branding, puis exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Distribuez votre vidéo de feuille de route captivante aux parties prenantes et aux équipes.

Cas d'Utilisation

Générez des Visuels Engagés pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos de feuille de route visuelles engageantes pour les réseaux sociaux, tenant votre audience informée des étapes produit à venir.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer mes mises à jour de feuille de route en contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de créer des feuilles de route visuelles captivantes et des feuilles de route produit grâce à son créateur de feuille de route alimenté par l'IA. Notre plateforme, un leader dans la création de vidéos de feuille de route, offre une variété de modèles et de scènes pour donner vie à votre feuille de route numérique sous forme de mises à jour vidéo engageantes.

HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour créer des vidéos de feuille de route professionnelles ?

Oui, HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour produire des vidéos de feuille de route professionnelles. Vous pouvez facilement convertir votre script écrit en mises à jour vidéo dynamiques avec des voix off naturelles, rendant vos mises à jour de feuille de route très percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de mise à jour de feuille de route efficace pour les équipes ?

HeyGen est conçu avec une interface conviviale qui simplifie tout le processus de création de vidéos de mise à jour de feuille de route. Notre plateforme intuitive vous permet de mettre en évidence rapidement les étapes et les progrès du projet, ce qui en fait le créateur de vidéos de mise à jour de feuille de route idéal pour les équipes occupées.

Puis-je personnaliser le branding de mes feuilles de route visuelles dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels dans vos vidéos de feuille de route numérique. Cela garantit que vos feuilles de route visuelles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise, améliorant votre communication professionnelle.

