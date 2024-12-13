Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Feuille de Route : Partagez les Progrès Visuellement

Annoncez les jalons de produit avec des vidéos professionnelles et engageantes, en utilisant le texte en vidéo intelligent à partir de script.

575/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 1,5 minute conçue pour les utilisateurs expérimentés existants et les évangélistes de produits, mettant en avant les outils avancés "basés sur les scènes" pour des options de personnalisation améliorées. Adoptez une approche visuelle dynamique avec des captures d'écran animées mettant en évidence des interactions spécifiques de l'interface utilisateur, accompagnées d'une voix off énergique. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour démontrer le nouveau flux de travail et incluez des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et la clarté dans les présentations détaillées des fonctionnalités.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 2 minutes destinée aux chefs d'équipe et aux chefs de projet, illustrant comment HeyGen facilite la "collaboration d'équipe" sur les "mises à jour de produit". Le style visuel doit projeter une ambiance de travail moderne et collaborative en utilisant des écrans partagés et des superpositions animées, soulignés par une bande sonore professionnelle et entraînante, avec un "avatar IA" confiant délivrant les messages clés. Intégrez divers visuels de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir le récit visuel des progrès partagés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les cadres occupés, mettant en avant HeyGen comme le créateur ultime de "vidéos de mise à jour de feuille de route" pour une "création vidéo" efficace. La présentation visuelle doit être lumineuse et minimaliste, utilisant des coupes rapides et des démonstrations intuitives de l'interface utilisateur, accompagnées d'une voix off amicale et claire. Démontrez la facilité de conversion des idées en contenu soigné en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" et mettez en avant la flexibilité du "Redimensionnement et exportation des formats" pour le partage multi-plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Feuille de Route

Transformez sans effort vos mises à jour de produit et jalons en vidéos engageantes avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, assurant une communication claire et une compréhension du public.

1
Step 1
Créez Votre Script de Feuille de Route
Commencez par rédiger votre script de mise à jour de feuille de route ou collez un texte existant. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script transformera vos mots en scènes visuelles, simplifiant le processus initial de création vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et les Voix
Renforcez votre message en sélectionnant des visuels appropriés dans la Bibliothèque de médias/soutien de stock ou en choisissant un avatar IA pour présenter vos mises à jour. Vous pouvez également générer des voix off réalistes.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres
Assurez la cohérence de la marque en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de marque (logo, couleurs). Ajoutez de la clarté et de l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres/légendes pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Mise à Jour
Examinez votre vidéo de feuille de route complète, puis utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes. Partagez efficacement vos mises à jour de produit et jalons avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Campagnes de Lancement de Nouvelles Fonctionnalités

.

Créez rapidement des publicités vidéo performantes pour promouvoir et encourager l'adoption de nouvelles fonctionnalités de produit issues de votre feuille de route de développement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les mises à jour de produit ?

Les fonctionnalités alimentées par l'IA de HeyGen, y compris les capacités avancées de texte en vidéo et les avatars IA réalistes, permettent aux utilisateurs de transformer rapidement des scripts en vidéos de mise à jour de feuille de route engageantes. Cet éditeur vidéo en ligne simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, de la conception à la livraison finale.

HeyGen peut-il ajouter une touche professionnelle à mes vidéos de feuille de route ?

Absolument. HeyGen prend en charge la génération automatique de sous-titres/légendes et de voix off de haute qualité, améliorant considérablement l'accessibilité et l'engagement des spectateurs. Avec des options de personnalisation étendues et des contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles ressources HeyGen offre-t-il pour accélérer la production vidéo ?

HeyGen propose une bibliothèque de médias complète avec un soutien de stock robuste et une variété de modèles et d'outils basés sur les scènes conçus professionnellement. Ces ressources permettent aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de mise à jour de produit et de jalons captivantes, accélérant leur flux de production vidéo.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer le processus de montage vidéo ?

Oui, HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA tout au long de son éditeur vidéo en ligne pour améliorer le processus de création vidéo. De la génération d'avatars IA réalistes et de la conversion de texte en vidéo à la création intelligente de voix off et de sous-titres, HeyGen automatise les tâches complexes, rendant la création vidéo accessible et efficace pour tout le monde.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo