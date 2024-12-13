Oui, HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA tout au long de son éditeur vidéo en ligne pour améliorer le processus de création vidéo. De la génération d'avatars IA réalistes et de la conversion de texte en vidéo à la création intelligente de voix off et de sous-titres, HeyGen automatise les tâches complexes, rendant la création vidéo accessible et efficace pour tout le monde.