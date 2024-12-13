Générateur de Vidéo de Mise à Jour de la Feuille de Route : Simplifiez les Annonces de Produits
Transformez votre script en vidéos professionnelles de mise à jour de la feuille de route instantanément grâce au texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les clients externes et les principaux partenaires, annonçant des fonctionnalités significatives alimentées par l'IA issues de nos dernières mises à jour de produits. Le style visuel doit être moderne et engageant avec des graphiques animés, présenté par un avatar IA dans un ton optimiste et confiant, utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en valeur les innovations.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux nouveaux utilisateurs évaluant notre générateur de vidéos, démontrant un aspect innovant de la plateforme. Le style visuel doit être calme et informatif, guidant les spectateurs à travers le processus avec des visuels UI clairs, enrichis par des sous-titres complets pour l'accessibilité, et utilisant notre bibliothèque de médias/stock pour illustrer des applications réelles.
Concevez une vidéo de briefing dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing et commerciales, mettant en avant une récente mise à jour de produit qui améliore considérablement nos capacités de génération de vidéos alimentées par l'IA. Cette vidéo doit comporter une piste de fond énergique, présenter des points clés sous forme de puces, et utiliser un avatar IA pour délivrer les nouvelles percutantes, en s'assurant que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le ratio d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Générez rapidement des vidéos engageantes pour les mises à jour de la feuille de route produit.
Créez efficacement du contenu vidéo dynamique pour informer les parties prenantes des futures fonctionnalités et jalons de produit.
Améliorez la compréhension interne des feuilles de route et fonctionnalités produit.
Utilisez des vidéos générées par l'IA pour éduquer les équipes internes sur les nouvelles fonctionnalités, assurant une connaissance produit cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il le processus technique de génération de vidéos de mise à jour de la feuille de route ?
HeyGen simplifie les aspects techniques de la création de vidéos de mise à jour de la feuille de route grâce à la génération de vidéos alimentée par l'IA. Les utilisateurs peuvent convertir un brouillon de script directement en vidéo en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo, complétées par des avatars IA réalistes et des voix off professionnelles.
Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos de mise à jour de produit de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques dans toute vidéo de mise à jour de produit. Cela garantit que toutes vos communications, y compris les vidéos de mise à jour de la feuille de route, restent cohérentes avec l'identité de votre marque.
Quelles options sont disponibles pour personnaliser les avatars IA et les scènes vidéo dans HeyGen ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars IA et de modèles personnalisables, vous permettant de créer des vidéos de mise à jour de la feuille de route engageantes. Vous pouvez choisir parmi diverses scènes et styles de personnages pour correspondre parfaitement à votre message et à votre public en utilisant notre générateur de vidéos.
À quelle vitesse puis-je produire une vidéo de mise à jour de la feuille de route de haute qualité avec les fonctionnalités alimentées par l'IA de HeyGen ?
Les fonctionnalités alimentées par l'IA de HeyGen accélèrent considérablement le processus de création vidéo, vous permettant de générer des vidéos de mise à jour de la feuille de route de haute qualité de manière efficace. Avec la fonctionnalité texte-à-vidéo, vous pouvez transformer votre script en une vidéo soignée en quelques minutes, agissant comme un puissant créateur de vidéos de mise à jour de la feuille de route.