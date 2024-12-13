Développez une vidéo d'une minute destinée aux équipes de développement internes, décrivant clairement la dernière mise à jour de la feuille de route d'ingénierie en utilisant un style visuel propre et professionnel avec des diagrammes techniques et une narration précise et informative générée via la génération de voix off. La vidéo doit détailler une nouvelle fonctionnalité clé développée à l'aide du générateur de vidéo de mise à jour de la feuille de route, assurant la clarté sur sa mise en œuvre technique et son impact à venir.

Générer une Vidéo