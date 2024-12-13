Générateur de Mise à Jour de Feuille de Route : Simplifiez Votre Planification de Projet

Créez et personnalisez rapidement des jalons pour votre feuille de route produit. Stimulez la planification stratégique avec une collaboration en temps réel, enrichie par les modèles et scènes de HeyGen.

Fatigué des mises à jour manuelles pour vos calendriers de projet ? Cette vidéo explicative d'une minute, conçue pour les chefs de projet et les responsables d'équipe, adopte un style visuel professionnel et épuré avec une voix off confiante pour démontrer comment un générateur de mise à jour de feuille de route de pointe simplifie la communication. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer vos mises à jour détaillées en visuels captivants sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment les équipes produit peuvent révolutionner leur planification stratégique avec un puissant créateur de feuille de route dans cette vidéo dynamique de 45 secondes. Destinée aux chefs de produit et aux équipes de développement, l'animation moderne et la musique entraînante créent une expérience engageante, enrichie par un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers les fonctionnalités soutenant la collaboration en temps réel.
Exemple de Prompt 2
Pour les startups technologiques et les départements d'innovation, cette vidéo didactique d'une minute et trente secondes explore les capacités d'un outil de gestion de projet AI pour construire une feuille de route numérique efficace. Avec des démonstrations d'interface utilisateur futuristes et élégantes et une narration calme et informative, la vidéo utilise les sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que chaque détail sur la personnalisation des jalons est clairement transmis à un public mondial.
Exemple de Prompt 3
Engagez instantanément les équipes internes et les parties prenantes clés avec une vidéo énergique de 30 secondes montrant comment un outil de feuille de route intelligent simplifie le suivi des objectifs et des calendriers de projet. Des visuels éclatants, des coupes rapides de l'interface utilisateur et une piste de fond motivante, complétés par le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, mettent en évidence la facilité de générer des mises à jour transparentes pour un alignement d'équipe sans faille.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Mise à Jour de Feuille de Route

Transformez sans effort vos feuilles de route de projet en mises à jour vidéo claires et engageantes, garantissant que votre équipe et vos parties prenantes sont toujours alignées et informées.

1
Step 1
Créez Votre Aperçu de Feuille de Route
Commencez par définir les jalons et les calendriers clés de votre projet au sein de la plateforme. Utilisez des modèles personnalisables pour structurer rapidement et efficacement les données de votre feuille de route.
2
Step 2
Générez Votre Mise à Jour Vidéo
Exploitez les capacités alimentées par l'AI pour convertir automatiquement vos données de feuille de route en un script vidéo dynamique. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script rédige intelligemment des mises à jour basées sur les changements.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Sélectionnez un avatar AI et une voix off pour narrer votre mise à jour de feuille de route. Améliorez l'attrait visuel avec des contrôles de marque, des éléments de bibliothèque de médias et des modèles de scène pour correspondre au style de votre projet.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Progrès
Finalisez votre mise à jour vidéo de feuille de route et exportez-la en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect. Partagez sans effort avec les parties prenantes pour communiquer les progrès et favoriser la collaboration en temps réel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Dynamisez l'Alignement des Objectifs de Projet

.

Motivez les équipes et les parties prenantes autour des objectifs stratégiques en créant des vidéos inspirantes générées par l'AI qui articulent la vision du projet et les mises à jour des progrès.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise une technologie avancée alimentée par l'AI pour transformer le texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off engageante. Fonctionnant comme un outil de conception AI, il rationalise efficacement l'ensemble du processus de production vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices dans vos vidéos. Vous pouvez exploiter nos divers modèles et scènes, renforçant encore la présence de votre marque grâce à une automatisation de marque AI efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser l'accessibilité et le partage des vidéos ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité des vidéos pour tous les publics. Une fois créées, vous pouvez facilement exporter et partager vos vidéos dans diverses résolutions, y compris le redimensionnement pratique des ratios d'aspect pour différentes plateformes.

Quelle est la convivialité de la plateforme de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, avec un montage intuitif par glisser-déposer pour un agencement fluide des scènes. Les utilisateurs peuvent commencer rapidement avec une large gamme de modèles et scènes professionnels et améliorer leurs vidéos en utilisant notre bibliothèque de médias/stock complète.

