Créateur de Vidéo de Présentation de Feuille de Route : Simplifiez les Mises à Jour

Créez facilement des vidéos de feuille de route engageantes qui communiquent clairement votre vision aux parties prenantes en utilisant des modèles et des scènes professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Présentez une nouvelle fonctionnalité logicielle aux utilisateurs finaux et aux clients à travers une vidéo de formation engageante de deux minutes. Cette présentation de type tutoriel doit utiliser un avatar AI comme guide amical, structurée avec des modèles et des scènes dynamiques pour simplifier les étapes complexes, servant efficacement de vidéo de lancement de fonctionnalité qui éduque et enthousiasme.
Exemple de Prompt 2
Résumez les stratégies commerciales trimestrielles et les projections financières pour la direction et les investisseurs dans une présentation vidéo soignée de 90 secondes. Le visuel et l'audio doivent dégager un professionnalisme d'entreprise, intégrant de manière transparente des graphiques et des séquences professionnelles via le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et optimisés pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, facilitant une communication stratégique percutante.
Exemple de Prompt 3
Démontrez un nouveau flux de travail de collaboration d'équipe efficace pour la gestion de projets dans une vidéo interne rapide de 45 secondes pour toutes les équipes. Le design visuel doit être dynamique et engageant, avec des éléments animés et des sous-titres/captions universels pour une accessibilité maximale, le tout rapidement assemblé en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Présentation de Feuille de Route

Transformez votre feuille de route en une présentation vidéo dynamique sans effort, améliorant la clarté et l'engagement de votre audience avec des modèles professionnels et des outils AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par détailler les éléments de votre feuille de route. Utilisez la conversion de texte en vidéo pour générer les scènes vidéo initiales à partir de votre script, posant les bases de votre présentation.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Parcourez notre bibliothèque de modèles professionnels conçus pour les présentations. Choisissez un modèle qui correspond le mieux au récit et au style visuel de votre feuille de route.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Intégrez vos éléments spécifiques de feuille de route, ajoutez des médias de la bibliothèque et appliquez vos contrôles de marque. Améliorez l'engagement avec la génération de voix off AI pour votre narration.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo de feuille de route soignée. Ajoutez des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée avec les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Générez des Mises à Jour de Jalons Engagantes

Générez des Mises à Jour de Jalons Engagantes

Créez des clips vidéo dynamiques pour communiquer rapidement les jalons clés de la feuille de route et les progrès aux audiences concernées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de feuille de route ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de présentation de feuille de route percutantes en utilisant la création vidéo par AI. Notre plateforme offre des outils intuitifs et des modèles professionnels pour transformer vos mises à jour stratégiques en récits visuels engageants sans effort.

HeyGen peut-il convertir mes scripts textuels en vidéos professionnelles avec voix off et sous-titres ?

Oui, HeyGen excelle dans la conversion de texte en vidéo, vous permettant simplement d'entrer votre script et de le voir se transformer en une vidéo soignée. Il propose une génération avancée de voix off et des sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre contenu technique est livré de manière claire et accessible.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles dans HeyGen pour s'aligner avec ma marque ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour ses modèles professionnels, vous permettant d'adapter chaque aspect à l'esthétique de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles avec vos contrôles de marque spécifiques, y compris les logos, les couleurs et les polices, pour une présence de marque cohérente dans chaque vidéo.

Comment la bibliothèque de médias et les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mes présentations vidéo ?

HeyGen améliore considérablement vos présentations vidéo grâce à sa bibliothèque de médias complète, offrant une large sélection de suggestions de séquences stock et d'actifs. De plus, vous pouvez intégrer des avatars AI réalistes pour présenter vos informations de manière dynamique, rendant vos mises à jour de feuille de route plus engageantes et professionnelles.

