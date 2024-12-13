Générateur de Vidéos de Formation aux Risques : Améliorez la Sécurité au Travail

Transformez la sécurité au travail avec des vidéos de formation engageantes créées facilement grâce aux avatars AI.

Créez une vidéo de formation de 45 secondes basée sur un scénario pour les nouveaux employés, illustrant un danger courant en matière de sécurité au travail et sa bonne gestion. Le style visuel doit être réaliste et captivant, utilisant des avatars AI pour représenter des membres d'équipe diversifiés, complété par une voix off claire et encourageante. Cette vidéo de formation engageante doit préparer efficacement le personnel à des situations réelles.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité au travail de 60 secondes destinée au personnel de bureau et aux équipes à distance, décrivant les protocoles d'urgence essentiels. Adoptez un style visuel propre et informatif avec des graphiques professionnels et un ton rassurant dans l'audio. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité tout au long de cette vidéo de formation vitale.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip concis de 30 secondes pour générer une vidéo de formation aux risques pour les managers, fournissant un guide rapide sur l'identification et le signalement des dangers potentiels. L'esthétique visuelle doit être de style infographique, claire et directe, soutenue par une voix autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation à la sécurité de 50 secondes pour la main-d'œuvre générale, présentant les meilleures pratiques en matière de manipulation d'équipements et de prévention des incidents. L'approche visuelle doit être diversifiée et inclusive, incorporant des exemples réels de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une bande sonore motivante et valorisante. Cette vidéo vise à encourager une culture proactive de la sécurité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation aux Risques

Transformez facilement vos scripts en vidéos de formation aux risques et à la sécurité engageantes et professionnelles, améliorant la compréhension et la conformité des employés grâce à des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script détaillé pour la vidéo de formation à la sécurité au travail. Utilisez la capacité de texte à vidéo à partir du script pour poser les bases de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Cette fonctionnalité offre une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour vos vidéos de formation engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI au son naturel à partir de votre script. Complétez la narration avec des visuels pertinents et des médias de la bibliothèque de stock pour illustrer les points clés de sécurité.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo de formation aux risques en ajustant le format d'image et en l'exportant dans le format souhaité. Téléchargez sans effort vos vidéos de formation complètes sur les plateformes LMS pour une distribution à grande échelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Scénarios de Sécurité Complexes

Clarifiez les procédures de sécurité complexes et les protocoles de gestion des risques grâce à des vidéos AI visuellement engageantes, rendant les informations complexes plus faciles à comprendre et à appliquer pour les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour mon équipe ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme la façon dont vous créez des vidéos de formation engageantes. Avec des modèles personnalisables, vous pouvez développer un contenu dynamique pour la formation basée sur des scénarios et l'intégration de nouveaux employés, garantissant que votre équipe reste concentrée et informée.

Quels types de vidéos de formation puis-je générer avec la plateforme de HeyGen ?

Vous pouvez générer une large gamme de vidéos de formation avec HeyGen, y compris des vidéos de formation aux risques critiques et des vidéos de formation complète à la sécurité au travail. Notre plateforme simplifie la création de tout type de vidéos de formation nécessaires pour votre organisation.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour le branding d'entreprise dans les supports de formation ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise et des schémas de couleurs spécifiques dans vos vidéos de formation. Cela garantit que tout votre contenu s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise, en maintenant une apparence professionnelle et cohérente.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation d'un script en une vidéo de formation complète ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant la génération de texte à vidéo directement à partir de votre script. En utilisant des avatars AI et des voix off AI, vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation soignées et de haute qualité, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

