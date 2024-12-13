Créateur de Vidéos de Rapport de Risque : Créez des Rapports Engagés Rapidement

Transformez votre analyse de risque en vidéos explicatives captivantes en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo pour une création sans faille.

Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux cadres d'entreprise et aux chefs de projet, offrant un aperçu concis d'une évaluation critique des risques. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, utilisant des graphiques animés pour plus de clarté, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire incarnant une narration engageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principales conclusions, assurant une livraison cohérente et crédible du rapport de risque.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de mise à jour interne de 30 secondes pour les membres de l'équipe et les chefs de département, communiquant rapidement les dernières stratégies d'atténuation pour un risque de projet spécifique. Le style visuel et audio doit être optimiste et direct, incorporant des graphiques animés modernes et un ton conversationnel. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les mises à jour écrites en une vidéo percutante, simplifiant ainsi la création de rapports.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing élégante de 45 secondes ciblant les clients potentiels et les acheteurs de logiciels B2B, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité au sein d'un logiciel de gestion des risques. La vidéo doit avoir un style visuel sophistiqué avec une visualisation dynamique des données, une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs grâce à des sous-titres précis générés par le créateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'entreprise claire et instructive de 60 secondes pour tous les employés, servant d'avertissement de conformité important ou de briefing interne sur la sécurité. Maintenez un style visuel sérieux mais accessible avec des éléments de marque cohérents, en mettant l'accent sur une accessibilité généralisée. Déployez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message avec clarté et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir que la vidéo d'entreprise est optimisée pour diverses plateformes de communication interne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Rapport de Risque

Transformez une analyse de risque complexe en vidéos d'entreprise claires et engageantes avec notre créateur de vidéos AI, rendant vos rapports compréhensibles et percutants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer le contenu de votre rapport de risque dans notre éditeur de texte-à-vidéo. Notre plateforme convertira automatiquement votre texte en un script vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables spécifiquement conçus pour la création de vidéos d'entreprise et de rapports afin de structurer visuellement vos informations.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI professionnels pour présenter les données, et intégrez des médias pertinents de notre vaste bibliothèque pour illustrer les principaux risques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Appliquez vos contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs de marque, pour assurer la cohérence. Ensuite, exportez votre vidéo de rapport de risque polie pour une communication efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez la Sensibilisation aux Risques en Entreprise

.

Créez des vidéos d'entreprise et des cours convaincants pour éduquer efficacement tout le personnel sur les risques actuels, les politiques et les stratégies d'atténuation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration créative dans les vidéos ?

HeyGen renforce la narration engageante en fournissant un moteur créatif puissant pour la création de vidéos. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables et des avatars AI pour produire des vidéos explicatives captivantes qui captivent votre audience et transmettent efficacement votre message.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos AI efficace ?

En tant que créateur de vidéos AI avancé, HeyGen excelle dans la transformation de texte en vidéo avec des avatars AI de haute qualité et des voix off réalistes. Ce processus rationalisé permet une production efficace, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la création de vidéos professionnelles.

HeyGen peut-il être utilisé pour la production de vidéos d'entreprise ?

Absolument, HeyGen est une plateforme idéale pour la création de vidéos d'entreprise, y compris des capacités détaillées de création de vidéos de rapport de risque. Vous pouvez maintenir la cohérence de la marque avec des contrôles de marque robustes, intégrer la visualisation des données et utiliser la bibliothèque de médias pour des résultats professionnels.

Comment HeyGen simplifie-t-il l'expérience de la plateforme de création de vidéos ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de la plateforme de création de vidéos avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des touches professionnelles comme des sous-titres et des légendes à leurs vidéos sans effort, rendant les tâches complexes accessibles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo