Créateur de Vidéos de Réduction des Risques : Vidéos de Sécurité Rapides et Engagantes

Produisez facilement des vidéos de sécurité au travail percutantes et des formations complètes en gestion des risques en utilisant la fonction Texte-en-vidéo intelligente de HeyGen à partir d'un script.

Créez une vidéo introductive de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, détaillant les principes fondamentaux de la réduction des risques en utilisant le créateur de vidéos AI de HeyGen. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une narration claire et confiante générée via la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, visant à rendre les concepts complexes facilement compréhensibles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de micro-apprentissage de 45 secondes conçu pour les nouveaux employés dans une installation de fabrication high-tech. Cette vidéo de formation à la sécurité mettra en scène un avatar AI amical expliquant une procédure de sécurité critique, soutenue par une génération de voix off claire et un style visuel propre et illustratif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les départements RH, montrant à quel point il est facile de générer des vidéos de sécurité personnalisées. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant une personnalisation rapide et une communication percutante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 90 secondes sur la sécurité au travail pour un public général, en mettant l'accent sur l'importance de la vigilance situationnelle. Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, incorporant des scénarios réels et garantissant l'accessibilité grâce à des sous-titres générés automatiquement pour un engagement maximal.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Réduction des Risques

Créez rapidement des vidéos percutantes de réduction des risques et de formation à la sécurité en utilisant des outils pilotés par AI pour protéger votre équipe et améliorer les protocoles de sécurité au travail.

1
Step 1
Créer à partir d'un Script
Commencez par coller votre script de sécurité existant ou en générant un nouveau contenu. Exploitez notre capacité Texte-en-vidéo à partir d'un script pour transformer instantanément votre texte en une narration visuelle pour des vidéos de formation à la sécurité claires.
2
Step 2
Sélectionner un Avatar et une Voix AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu de réduction des risques. Associez-les à des acteurs vocaux AI professionnels pour garantir des vidéos engageantes qui résonnent avec votre public.
3
Step 3
Ajouter des Éléments de Marque et des Ressources Personnalisées
Élevez votre vidéo avec des contrôles de marque personnalisés, y compris votre logo et vos couleurs de marque. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles vidéo préconçus pour créer des vidéos de sécurité convaincantes et personnalisées.
4
Step 4
Exporter pour Déploiement
Finalisez votre vidéo de réduction des risques convaincante et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour un déploiement fluide sur toutes vos plateformes de formation. Partagez facilement votre vidéo de sécurité au travail pour éduquer efficacement votre équipe.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Protocoles de Sécurité Complexes

Transformez des procédures de sécurité complexes et des stratégies de gestion des risques en contenu éducatif facilement compréhensible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre formation vidéo sur la réduction des risques ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos AI, permettant aux entreprises de créer des vidéos de sécurité personnalisées avec des avatars AI et des modèles professionnels. Cela permet une diffusion claire et cohérente des protocoles de sécurité critiques, améliorant considérablement la formation en gestion des risques.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de sécurité personnalisées ?

HeyGen offre un large éventail de contrôles créatifs, vous permettant de personnaliser vos vidéos de sécurité avec divers avatars AI, une large gamme de modèles vidéo et des éléments de marque. Vous pouvez facilement adapter le contenu à des scénarios spécifiques, garantissant des vidéos engageantes qui résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de sécurité au travail à partir de scripts ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de sécurité au travail grâce à sa fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un acteur vocal AI, et la plateforme de création vidéo pilotée par AI de HeyGen produira une vidéo engageante de manière efficace.

Comment les avatars AI de HeyGen soutiennent-ils la formation à la sécurité multilingue ?

Les divers avatars AI de HeyGen peuvent diffuser vos vidéos de formation à la sécurité dans plusieurs langues, garantissant que votre message atteint efficacement une main-d'œuvre mondiale. Ce support multilingue améliore l'accessibilité et la compréhension pour tous les employés lors de la formation en gestion des risques.

