Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises et aux responsables RH, illustrant les étapes essentielles pour développer une stratégie efficace de réduction des risques. Le style visuel doit être professionnel et clair, avec un ton rassurant dans la voix off, soulignant la facilité de produire de telles "vidéos de sécurité au travail" en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de formation à la sécurité" engageante de 60 secondes spécifiquement destinée aux employés de la fabrication ou de la construction, en se concentrant sur les actions immédiates en cas d'urgence. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et informatif, avec des textes en surbrillance à l'écran et un ton audio à la fois entraînant et sérieux, démontrant efficacement comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent agir comme des instructeurs virtuels convaincants pour la "formation à la conformité".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux nouveaux employés de divers secteurs, offrant un aperçu rapide mais percutant de la responsabilité personnelle dans la "gestion proactive des risques". Les visuels doivent être modernes et épurés, complétés par une voix amicale et conversationnelle générée grâce à la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen, garantissant des "vidéos de formation engageantes" qui résonnent avec un public nouveau.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes pour les professionnels de la formation et du développement (L&D) et les équipes marketing, présentant le processus fluide de "génération de vidéo de bout en bout" pour créer des "vidéos de réduction des risques" cohérentes avec HeyGen. La présentation visuelle doit être élégante et informative, accompagnée d'un narrateur confiant et légèrement enthousiaste, illustrant à quelle vitesse un contenu époustouflant peut être assemblé en utilisant les "Templates & scenes" préconçus de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Réduction des Risques

Transformez rapidement des informations critiques sur la sécurité en contenu vidéo engageant et professionnel pour atténuer efficacement les risques et améliorer la conformité dans votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller vos protocoles de sécurité et stratégies de réduction des risques. Notre générateur de texte à vidéo convertira instantanément votre contenu en une première ébauche de vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, assurant une communication claire et cohérente des procédures de sécurité complexes.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants et choisissez parmi une variété d'options de génération de voix off pour délivrer efficacement votre message de réduction des risques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de réduction des risques et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect de votre choix, prête à être distribuée aux employés et parties prenantes, rationalisant votre génération de vidéo de bout en bout.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Protocoles de Sécurité Complexes

Simplifiez les Protocoles de Sécurité Complexes

Traduisez des directives complexes de réduction des risques et des procédures d'urgence en contenu vidéo facilement digestible et compréhensible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de réduction des risques ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI efficace, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos de réduction des risques de haute qualité et du contenu de formation à la sécurité en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Cela simplifie le processus de création de vidéos essentielles de sécurité au travail avec facilité.

HeyGen peut-il être utilisé pour générer des vidéos de sécurité au travail engageantes pour divers secteurs ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation convaincantes et engageantes pour divers scénarios de sécurité au travail, de la formation à la conformité aux procédures d'urgence. Sa plateforme intuitive, complète avec des modèles de vidéos et des contrôles de marque, facilite le développement de contenu pertinent de manière efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'efficacité de la formation à la conformité ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que le support multilingue, une génération de voix off robuste et des contrôles de marque personnalisés, tous conçus pour rendre la formation à la conformité plus accessible et percutante. Ces outils améliorent considérablement la communication et l'efficacité globale de la formation pour les professionnels RH et L&D.

HeyGen prend-il en charge la génération de vidéos de bout en bout pour des stratégies de gestion des risques complètes ?

Absolument, HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos professionnelles complètes avec des acteurs vocaux AI et des éléments de bibliothèque multimédia personnalisés. Cette approche complète soutient une gestion des risques robuste et assure une communication cohérente pour les protocoles de sécurité.

