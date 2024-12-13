Générateur d'Explainer sur la Gestion des Risques : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Boostez l'engagement des employés et la rétention des connaissances en transformant des évaluations de risques complexes en vidéos claires grâce à notre puissant outil de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation interactive de 60 secondes destinée aux nouveaux employés et aux départements RH, en se concentrant sur la manière d'identifier efficacement les risques dans des scénarios de travail courants. Le style visuel doit être accessible et basé sur des scénarios, avec un avatar AI amical pour guider les apprenants. Cette vidéo vise à renforcer l'engagement des employés en rendant l'apprentissage pertinent et mémorable, soutenu par les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel dynamique de 30 secondes pour les responsables de formation et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment HeyGen peut simplifier la création de vidéos d'évaluation des risques précises. Le style visuel doit être clair et étape par étape, mettant en avant des modèles personnalisables et des transitions de scène efficaces. Ce prompt souligne la puissance de l'utilisation de modèles personnalisables au sein de la plateforme HeyGen pour s'adapter rapidement à divers besoins d'évaluation des risques, en utilisant sa fonctionnalité de modèles et de scènes pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour les responsables de la conformité et les formateurs en sécurité, dédiée à l'amélioration de la rétention des connaissances dans la formation à la sécurité au travail. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire avec des graphiques clairs et un commentaire professionnel, garantissant que les informations de sécurité critiques sont facilement absorbées. Cette initiative exploite la génération de voix off robuste de HeyGen pour articuler des protocoles de sécurité complexes, assurant ainsi une meilleure rétention des connaissances parmi les stagiaires.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Explainer sur la Gestion des Risques

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes sur la gestion des risques avec la génération de vidéos alimentée par l'AI, améliorant l'engagement des employés et la rétention des connaissances.

1
Step 1
Créez Votre Script de Gestion des Risques
Commencez par écrire ou coller votre contenu de gestion des risques. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertira votre texte en une narration visuelle pour une communication claire.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre explainer. Cela ajoute une touche humaine, rendant les sujets complexes d'évaluation des risques plus accessibles.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Personnalisez
Améliorez votre vidéo avec une narration réaliste en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Personnalisez les modèles et les scènes pour illustrer parfaitement votre explainer sur la gestion des risques.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Finalisez votre explainer en incorporant le logo et les couleurs de votre entreprise grâce aux contrôles de branding. Exportez votre chef-d'œuvre de génération de vidéo de bout en bout pour une distribution sans faille.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Sujets Complexes de Risques

Transformez des concepts complexes de gestion des risques en vidéos explicatives claires et digestes, rendant les informations critiques accessibles et faciles à comprendre pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre génération de vidéos de formation à la gestion des risques ?

HeyGen permet aux organisations de générer efficacement des vidéos de formation à la gestion des risques de haute qualité. Notre plateforme alimentée par l'AI vous permet de développer vos efforts de formation et d'éducation, assurant un engagement accru des employés et une meilleure rétention des connaissances au sein de votre personnel.

Quelles technologies HeyGen utilise-t-il pour créer des vidéos explicatives sur la gestion des risques ?

HeyGen exploite une technologie avancée de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour créer des vidéos explicatives convaincantes sur la gestion des risques. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et ajouter automatiquement des sous-titres, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de génération de vidéo de bout en bout.

Pouvons-nous personnaliser le contenu vidéo pour des scénarios d'évaluation des risques spécifiques et le branding ?

Oui, HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de branding robustes, y compris l'intégration de logos et de couleurs. Cela vous permet d'adapter vos vidéos de formation à l'évaluation des risques et à la sécurité au travail à des besoins spécifiques tout en maintenant l'identité visuelle de votre entreprise.

HeyGen est-il adapté pour créer rapidement des vidéos pour identifier les risques et communiquer les protocoles de sécurité ?

Absolument, HeyGen est une plateforme alimentée par l'AI conçue pour une génération rapide de vidéos de bout en bout, ce qui la rend idéale pour créer des communications immédiates. Vous pouvez rapidement produire des vidéos engageantes pour identifier les risques et communiquer efficacement les protocoles de formation à la sécurité au travail cruciaux à votre équipe.

