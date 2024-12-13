Créateur de Vidéos d'Évaluation des Risques : Créez des Formations de Sécurité Engagées

Simplifiez la formation à la conformité et créez facilement du contenu de sensibilisation à la sécurité engageant avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux propriétaires et gestionnaires de petites entreprises, illustrant la simplicité de créer des vidéos d'évaluation des risques pour la formation essentielle à la conformité. Utilisez un style visuel moderne et concis avec des textes à l'écran engageants, complétés par une voix off calme mais autoritaire, le tout facilement produit grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen et aux sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu de sensibilisation à la sécurité engageant de 30 secondes ciblant le personnel de bureau général, fournissant des conseils rapides sur la posture ergonomique ou les procédures de sortie d'urgence. Le style visuel doit être lumineux et simple, utilisant des médias dynamiques de la bibliothèque de médias/support de stock, associé à une voix off énergique et positive.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation détaillée de 90 secondes pour les agents de santé et de sécurité, présentant le processus étape par étape d'une évaluation préliminaire des risques pour un danger courant sur le lieu de travail. Le style visuel et audio doit être informatif et accessible, maintenant un ton professionnel équilibré, et utilisant un avatar AI pour guider le public à travers le processus avec une voix off claire, le tout construit efficacement en utilisant le texte à vidéo à partir du script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Évaluation des Risques

Simplifiez la création de vidéos d'évaluation des risques engageantes et conformes avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la sensibilisation à la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo ou Choisissez un Modèle
Commencez par entrer vos détails d'évaluation des risques dans l'éditeur de script ou en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos. Cela pose les bases pour créer vos vidéos de formation efficacement.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu. La plateforme génère ensuite des voix off AI réalistes directement à partir de votre script, donnant vie à vos vidéos d'évaluation des risques avec une présentation engageante.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et Ajoutez du Branding
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, y compris logos et couleurs, pour correspondre aux directives de votre entreprise. Améliorez la clarté et l'accessibilité en ajoutant des sous-titres à votre contenu de sensibilisation à la sécurité engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo d'évaluation des risques terminée dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Cela permet une intégration transparente dans vos programmes de formation à la conformité existants, améliorant l'automatisation du flux de travail.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Protocoles de Sécurité Complexes

Simplifiez les méthodologies d'évaluation des risques complexes et les protocoles de sécurité en contenu vidéo facilement digestible et compréhensible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'évaluation des risques efficacement ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'évaluation des risques de haute qualité grâce à son créateur de vidéos AI intuitif. Transformez simplement vos scripts de procédures de sécurité en contenu de formation vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI, simplifiant ainsi votre processus de production.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour du contenu de sensibilisation à la sécurité engageant ?

HeyGen offre une plateforme complète pour produire du contenu de sensibilisation à la sécurité engageant qui favorise le changement de comportement et soutient la formation à la conformité. Profitez de ses divers modèles de vidéos et de son support multilingue pour garantir que vos messages de sécurité critiques résonnent auprès de tous les employés.

Puis-je personnaliser les vidéos d'évaluation des risques créées avec HeyGen pour des besoins spécifiques de l'industrie ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'évaluation des risques. Utilisez ses modèles de vidéos flexibles et son interface glisser-déposer pour intégrer votre image de marque et vos protocoles de sécurité spécifiques, garantissant que vos vidéos de sécurité au travail sont adaptées à votre industrie.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation à la gestion des risques ?

HeyGen simplifie la formation à la gestion des risques en automatisant la production vidéo. En tant que créateur de vidéos AI, il vous permet de générer rapidement des vidéos de formation professionnelles à partir de texte, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos complètes de procédures de sécurité et améliorant l'efficacité du flux de travail.

