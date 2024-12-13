HeyGen simplifie la formation à la gestion des risques en automatisant la production vidéo. En tant que créateur de vidéos AI, il vous permet de générer rapidement des vidéos de formation professionnelles à partir de texte, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos complètes de procédures de sécurité et améliorant l'efficacité du flux de travail.