Créateur de Vidéos de Covoiturage : Créez des Vidéos Engagantes Plus Rapidement

Exploitez divers modèles de vidéos et scènes pour produire des vidéos d'intégration et de réseaux sociaux engageantes, rendant la création de contenu professionnel simple et rapide.

Imaginez créer une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les futurs conducteurs de covoiturage, en montrant la facilité et les avantages de commencer. Cette vidéo devrait avoir un style visuel dynamique avec des graphismes vibrants et une voix amicale et encourageante d'IA, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles de HeyGen pour lancer le processus de création et faire de vous un véritable créateur de vidéos de covoiturage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle professionnelle de 45 secondes destinée aux nouveaux clients potentiels d'un service de covoiturage, en mettant l'accent sur la sécurité et la commodité. Le style visuel doit être élégant et digne de confiance, avec des transitions fluides et une voix d'IA claire et autoritaire. Intégrez les avatars IA de HeyGen pour présenter les informations clés, donnant un aspect cohérent et soigné à votre production d'outils alimentés par l'IA pour créer des vidéos professionnelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes conçue pour les nouveaux conducteurs de covoiturage, expliquant les fonctionnalités essentielles de l'application et les meilleures pratiques. Le style visuel doit être clair et instructif, avec un texte à l'écran clair et une voix patiente et guidante. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont activés pour l'accessibilité, faisant de cette vidéo un outil de formation efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de message personnalisé percutante de 15 secondes pour les utilisateurs de covoiturage existants, offrant une promotion spéciale ou un message personnel du conducteur. Ce contenu court doit être visuellement dynamique et accrocheur, avec une musique rythmée et une voix énergique. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour trouver rapidement des visuels captivants, simplifiant votre travail en tant que monteur vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Covoiturage

Créez facilement des vidéos professionnelles d'intégration, de formation ou promotionnelles pour les conducteurs et passagers de covoiturage en utilisant les outils alimentés par l'IA de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo ou un Script
Commencez votre projet de vidéo de covoiturage en choisissant parmi une variété de "modèles de vidéos" professionnels adaptés à vos besoins, ou saisissez votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo.
2
Step 2
Personnalisez avec des Éléments Alimentés par l'IA
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars IA réalistes pour présenter des informations, ou générez des voix off naturelles en utilisant nos "outils alimentés par l'IA" avancés.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec des visuels de notre bibliothèque multimédia et assurez l'accessibilité en activant les sous-titres automatiques. Notre technologie aide à "générer des sous-titres" avec précision, rendant votre message clair pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre création dans notre "éditeur vidéo" intuitif, puis exportez votre vidéo dans divers formats pour la partager sur les réseaux sociaux ou des plateformes internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création d'annonces performantes en quelques minutes avec des vidéos IA

.

Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes pour recruter des conducteurs et acquérir des clients, optimisant les efforts marketing avec l'efficacité de l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA et un éditeur vidéo intuitif pour simplifier la production vidéo. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer du texte en vidéo avec des voix off réalistes d'IA, facilitant la création de vidéos professionnelles sans expérience approfondie en montage.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour divers projets vidéo ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et une riche bibliothèque de médias libres de droits, parfaits pour créer des vidéos d'intégration, des vidéos pour les réseaux sociaux ou des vidéos de formation engageantes. Les utilisateurs disposent de nombreuses options de personnalisation pour que leur contenu se démarque vraiment.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et améliorer l'accessibilité des vidéos ?

Oui, HeyGen dispose d'outils puissants pour générer automatiquement des sous-titres, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos. De plus, HeyGen prend en charge les transitions et les contrôles de marque, aidant les utilisateurs à créer des vidéos soignées avec une chronologie multi-couches.

HeyGen est-il un générateur de vidéos IA efficace pour créer du contenu spécialisé comme des vidéos de covoiturage ?

Absolument, HeyGen sert de puissant générateur de vidéos IA, capable de produire du contenu spécialisé de haute qualité, y compris des vidéos de covoiturage engageantes. Avec des avatars IA et un montage par glisser-déposer, les créateurs peuvent produire facilement des visuels percutants pour n'importe quel objectif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo