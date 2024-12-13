Créateur de vidéos explicatives RFQ : Simplifiez vos RFP

Rationalisez votre production vidéo et remportez plus d'appels d'offres en créant des vidéos RFP convaincantes avec des avatars AI.

Vous avez du mal à simplifier des informations complexes pour vos soumissions RFP ? Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes avec HeyGen pour démystifier votre processus RFP. Ciblez les entreprises et les équipes d'approvisionnement avec un style animé lumineux et amical, mettant en vedette des avatars AI engageants et une génération de voix off claire pour faire ressortir votre proposition sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Transformez votre stratégie marketing avec une vidéo explicative dynamique de 30 secondes conçue pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises. Utilisez les modèles intuitifs et les scènes de HeyGen ainsi que la riche bibliothèque de médias/stock pour produire des vidéos explicatives professionnelles et dynamiques qui captent l'attention et stimulent l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Imaginez transformer sans effort votre écriture de script détaillée en une vidéo soignée de 60 secondes qui crée des vidéos explicatives engageantes pour les créateurs de contenu et les institutions éducatives. Avec la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen, combinée à des visuels modernes et épurés et des sous-titres générés automatiquement, vous pouvez diffuser du contenu informatif à un public mondial avec facilité.
Exemple de Prompt 3
Donnez à votre équipe de vente les moyens de remporter plus d'appels d'offres en rationalisant la production vidéo avec un créateur de vidéos explicatives RFQ concis de 30 secondes. Conçu pour les responsables des ventes et du développement commercial, cette vidéo d'entreprise élégante, enrichie par des avatars AI professionnels et un redimensionnement et exportation flexibles des ratios d'aspect, articulera votre proposition de valeur de manière claire et confiante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos explicatives RFQ

Rationalisez vos réponses RFQ avec des vidéos explicatives convaincantes, rendant les informations complexes claires et engageantes pour votre public.

1
Step 1
Créez votre script engageant
Commencez par rédiger votre message. Utilisez l'outil de rédaction de script pour articuler clairement votre solution, en vous assurant qu'elle aborde efficacement tous les aspects du RFQ.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels et des avatars AI
Choisissez parmi une variété de visuels captivants et intégrez des avatars AI pour présenter vos informations de manière professionnelle. Personnalisez les scènes pour qu'elles s'alignent avec votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des voix off AI et des sous-titres
Ajoutez une touche professionnelle avec un générateur de voix AI de haute qualité pour narrer votre vidéo. Assurez l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo RFP
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Intégrez sans effort votre vidéo professionnelle dans vos soumissions RFP pour vous démarquer.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos explicatives professionnelles

.

Générez rapidement des vidéos explicatives de haute qualité et persuasives pour présenter efficacement votre proposition de valeur dans les réponses RFQ.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives en transformant votre script en contenu engageant. Utilisez la plateforme intuitive de HeyGen et les modèles de vidéos pour rationaliser la production vidéo et simplifier efficacement les informations complexes.

Puis-je utiliser des avatars AI pour améliorer mes vidéos explicatives animées ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer sans effort des avatars AI réalistes dans vos vidéos explicatives animées. Ces avatars donnent vie à votre script, rendant votre message plus engageant et visuellement attrayant pour votre public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur idéal de vidéos explicatives RFQ ?

HeyGen est un créateur idéal de vidéos explicatives RFQ car il vous permet de produire rapidement des vidéos professionnelles sur le processus RFP. Ses outils alimentés par l'AI aident à simplifier les informations complexes en formats vidéo clairs et concis, améliorant vos soumissions RFP.

Comment la plateforme de HeyGen facilite-t-elle la production rapide de vidéos ?

L'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen et ses outils alimentés par l'AI permettent une production rapide de vidéos. Combinez nos modèles de vidéos étendus avec le générateur de voix AI pour créer du contenu soigné efficacement, rationalisant considérablement votre flux de travail.

