Créateur de Vidéos Publicitaires : Créez des Annonces Époustouflantes avec l'AI
Transformez vos idées en annonces marketing vidéo engageantes rapidement avec notre éditeur vidéo en ligne intuitif et notre puissante génération de voix off.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Concevez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes ciblant les influenceurs et les entreprises de commerce électronique, démontrant la simplicité de créer des vidéos de critique de produit convaincantes avec HeyGen. Adoptez une esthétique visuelle propre, de type tutoriel, avec des instructions claires à l'écran, mettant en vedette un avatar AI amical livrant le script via la fonctionnalité de texte à vidéo à partir du script. Assurez-vous que des sous-titres/captions complets sont activés pour l'accessibilité, présentant HeyGen comme un générateur de vidéos AI intuitif qui simplifie la création de contenu.
Réalisez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux startups et aux éducateurs, illustrant comment un concept complexe peut être clairement communiqué en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des graphiques animés et des médias pertinents de la bibliothèque de médias/support de stock. Une piste de fond instrumentale et entraînante doit accompagner une voix off synthétisée claire. Concluez en mentionnant la facilité de redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour diverses plateformes, en utilisant des modèles personnalisables pour produire rapidement des vidéos explicatives professionnelles.
Produisez un reel dynamique de 20 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant l'accent sur la création rapide et percutante de vidéos avec HeyGen. L'expérience visuelle doit être rapide et tendance, incorporant des coupes rapides, des couleurs vives et des sous-titres/captions intégrés pour une visualisation silencieuse. Utilisez des modèles et scènes préconçus pour démontrer l'efficacité de la plateforme en tant qu'éditeur vidéo en ligne, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des visuels époustouflants pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Critique Performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos de critique captivantes qui attirent l'attention et augmentent les conversions pour vos produits.
Produisez un Contenu de Critique Social Engagé.
Générez facilement des vidéos de critique captivantes et des clips courts optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux pour augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de critique de produit et mes annonces marketing vidéo ?
HeyGen vous permet de créer facilement des "vidéos de critique de produit" et des "annonces marketing vidéo" captivantes. Exploitez des avatars AI réalistes, des voix off AI professionnelles et des modèles personnalisables pour produire un contenu engageant qui se démarque sur des plateformes de médias sociaux comme les vidéos YouTube et TikTok.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des besoins de création vidéo diversifiés ?
HeyGen est un "générateur de vidéos AI" efficace conçu pour des besoins de "création vidéo" diversifiés. Sa capacité de texte à vidéo, alimentée par un Générateur de Script AI, simplifie le processus, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité en utilisant une interface de glisser-déposer facile à utiliser.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives professionnelles avec un branding unique ?
Absolument, HeyGen rend la création de "vidéos explicatives" professionnelles simple. Utilisez des modèles personnalisables et des contrôles de branding robustes, y compris votre propre logo et vos couleurs, pour vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il en tant qu'éditeur vidéo en ligne pour simplifier la production ?
En tant qu'"éditeur vidéo en ligne" complet, HeyGen offre des fonctionnalités telles que des voix off AI de haute qualité, des sous-titres/captions automatiques, et un AI BG Remover pour des visuels soignés. De plus, vous pouvez accéder à une vaste bibliothèque de médias/support de stock pour enrichir vos projets vidéo.