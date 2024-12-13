Vidéo Publicitaire de Revue & Faites-la Convertir

Améliorez la performance de vos vidéos publicitaires et augmentez le CTR avec les modèles et scènes professionnels de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo publicitaire virale de 45 secondes conçue pour les responsables marketing visant à augmenter significativement l'engagement sur les réseaux sociaux. Adoptez un style visuel rapide et tendance avec des superpositions de texte audacieuses à l'écran et une voix off persuasive, démontrant comment les modèles et scènes étendus de HeyGen et les sous-titres intégrés peuvent rapidement améliorer les campagnes publicitaires.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo publicitaire instructive de 60 secondes pour les spécialistes du marketing digital axée sur l'optimisation des campagnes publicitaires et l'augmentation du CTR. Le style visuel doit être épuré, professionnel et informatif, incorporant des éléments de visualisation de données. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une explication claire et autoritaire et le redimensionnement et l'exportation des formats pour adapter la vidéo à diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo introductive de 30 secondes pour les entrepreneurs ou créateurs novices en production vidéo, soulignant la facilité de création de publicités sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo. Le style visuel doit être accessible et encourageant, avec une démonstration claire et étape par étape accompagnée d'une musique de fond motivante. Montrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen combinée avec le texte en vidéo rend la production vidéo intuitive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réviser des Vidéos Publicitaires

Créez des vidéos publicitaires convaincantes sans effort avec le créateur de vidéos AI de HeyGen, simplifiant votre processus créatif pour une révision rapide et une performance optimale de campagne.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels pour lancer la création de votre publicité. Cela fournit une base structurée, vous faisant gagner du temps et assurant une cohérence visuelle pour votre vidéo publicitaire.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Publicitaire
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour ajouter votre script, vos visuels et vos éléments de marque. Générez facilement des voix off et des sous-titres à l'écran pour transmettre clairement votre message et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Intégrez le logo, les couleurs et les éléments médias spécifiques de votre marque en utilisant les contrôles de branding et une bibliothèque de médias robuste. Assurez-vous que votre vidéo publicitaire s'aligne parfaitement avec votre stratégie marketing avant la révision.
4
Step 4
Exportez pour une Révision Multi-Plateforme
Générez votre vidéo publicitaire finale dans divers formats optimisés pour différentes plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, YouTube et Instagram. Cela prépare votre publicité pour une distribution et une révision fluides sur tous vos canaux.

Présentez des Témoignages Clients avec des Vidéos AI

Transformez les avis et témoignages clients en vidéos convaincantes alimentées par AI, renforçant la confiance et la crédibilité pour vos produits ou services.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de vidéos publicitaires de haute qualité. Avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et des modèles vidéo étendus, les spécialistes du marketing digital peuvent créer du contenu publicitaire convaincant pour diverses campagnes sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos publicitaires de revue efficaces et des témoignages ?

Absolument. HeyGen vous permet de transformer des vidéos de revue de produits et des témoignages en vidéos publicitaires de revue dynamiques, renforçant la crédibilité et influençant les décisions d'achat. Utilisez les fonctionnalités de HeyGen comme les avatars AI et les voix off pour présenter des retours authentiques et augmenter le CTR sur les plateformes de réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos publicitaires virales sur les réseaux sociaux ?

HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos publicitaires virales optimisées pour des plateformes comme TikTok, YouTube et Instagram. Avec des capacités telles que le redimensionnement des formats, des modèles vidéo dynamiques et des sous-titres automatisés, vous pouvez rapidement générer des vidéos courtes qui captent l'attention et s'alignent sur le contenu tendance.

De quelles manières HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing digital ?

HeyGen renforce votre stratégie de marketing digital en permettant la production rapide de diverses vidéos publicitaires pour tous les canaux publicitaires. En exploitant la création vidéo alimentée par AI de HeyGen, vous pouvez constamment livrer du contenu publicitaire engageant, générer des prospects et transformer l'attention en ventes, optimisant ainsi votre stratégie marketing globale.

